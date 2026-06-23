Η περίπτωση του 27χρονου μέσου Τομ Ντέλε Μπασιρού απασχολεί τον Άρη ο οποίος βλέπει την υπόθεση του Μανόλη Σιώπη να παρουσιάζει δυσκολίες.

Η προσθήκη ποδοσφαιριστή στον άξονα της μεσαίας γραμμής μπορεί να μην αποτελεί την υπ’ αριθμόν 1 προτεραιότητα του Άρη, φαίνεται όμως ότι είναι η πιο προχωρημένη από τις μεταγραφικές υποθέσεις. Είναι γνωστό και ως ένα βαθμό… διαχρονικό το ενδιαφέρον του Άρη για τον Μανόλη Σιώπη σε μια υπόθεση η οποία παρουσιάζει βαθμό δυσκολίας έστω κι αν οι μέχρι στιγμής μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού υποδηλώνουν ότι ο διεθνής μέσος δεν είναι στα βασικά πλάνα των «πράσινων». Οι «κίτρινοι» έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, βρίσκονται σε αναμονή, καθώς όμως «δουλεύουν» παράλληλά και την περίπτωση του Τομ Ντέλε Μπασιρού μάλλον δείχνουν την πρόθεση να κοιτάξουν κι αλλού για καθαρό «6αρι».

Τέτοιος παίκτης είναι ο Βρετανός, με ρίζες από τη Νιγηρία, του οποίου η περίπτωση κάθε άλλο παρά έχει περάσει απαρατήρητη. Ο Μπασιρού προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Μάντσεστερ Σίτι αλλά με μόλις μία συμμετοχή στην πρώτη ομάδα σ’ ένα αγώνα του League Cup απέναντι στη Λέστερ. Κι έτσι, λίγο μετά την ενηλικίωσή του δινόταν συνεχώς δανεικός καθώς έπαιξε σε 81 παιχνίδια με τη φανέλα της Γουότφορντ, 39 με τη Ρέντινγκ, πέραν των συμμετοχών του στις αναπτυξιακές ομάδες της Σίτι.

Έως και τον περσινό δανεισμό του στην τουρκική Γκεντσλερμπιρλιγκί όπου έκανε γεμάτη σεζόν με 30 αγώνες, πέρασε και δύο δύσκολες χρονιές. Η σεζόν 2020-21 χάθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στις αρχές του Οκτώβρη του 2020, μεγάλο διάστημα αποχής μέτρησε και την περίοδο 2022-23 καθώς έχασε όλο το δεύτερο μισό της συγκεκριμένης περιόδου λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο.

Φέτος, ο 27χρονος μέσος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Γουότφορντ. Το περασμένο καλοκαίρι και πριν τον δανεισμό του στην Γκεντσλερμπιλιγκί, η βρετανική ομάδα είχε προχωρήσει στην επέκταση του συμβολαίου έως το καλοκαίρι του 2027 ούτως ώστε να αξιοποιήσει τυχόν πρόταση για την αγορά του. Η ίδια βέβαια δεν είχε ξοδέψει αγγλικές λίρες για την απόκτησή του καθώς τον είχε πάρει από τη Σίτι ως ελεύθερο παίκτη. Ο Άρης ξέρει όλα τα δεδομένα της υπόθεσης του Μπασιρού, έχει προχωρήσει σε ενέργειες με σκοπό την απόκτησή του και μένει η κατάληξη αυτής της ιστορίας μέσα από την οποία θα αναδειχθούν συμπεράσματα τόσο για την υπόθεση του Μανόλη Σιώπη όσο και για τους ήδη υπάρχοντες μέσους.