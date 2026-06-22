Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι το νέο όνομα που προκύπτει από το ρεπορτάζ για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού αλλά με μία συγκεκριμένη συνθήκη.

Ένα νέο πρόσωπο έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, με τον Ντομίνγκος Ντουάρτε να είναι στη λίστα των Ερυθρολεύκων για την ενίσχυσή τους στα μετόπισθεν.

Συγκεκριμένα, ο 31χρονος διεθνής Πορτογάλος που μένει ελεύθερος από την Χετάφε - κι έχει απασχολήσει και παλαιότερα τους Πειραιώτες - βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο κάδρο τους για το κέντρο της άμυνάς τους. Στην ισπανική ομάδα, ο έμπειρος στόπερ αγωνίστηκε σε 34 ματς ως βασικός πέρυσι.

Ήταν στη νότια Μαδρίτη συνολικά 4 χρόνια, ενώ τα προηγούμενα 3 φορούσε τη φανέλα της Γρανάδα. Έχει ύψος 1.92 μέτρα κα τον ξέρει πολύ καλά ο κόουτς Μεντιλίμπαρ.

Όσον αφορά στον Σμαϊλοβιτς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νεότερη θετική εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός προσφέρει 4 εκατ. ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων αλλά η Σάντεφιορντ επιμένει στα 6 εκατ. ευρώ. Η περίπτωση του Πορτογάλου θα κερδίσει πόντους εάν δεν υπάρξει θετική εξέλιξη όσον αφορά στον Σμαϊλοβιτς.

Να τονίσουμε ξανά πώς ο Ολυμπιακός θα πάρει άλλον έναν στόπερ εκτός από τον Κάρμο. Την πεντάδα (Πιρόλα, Ρέτσος, Κάρμο και νέος στόπερ) θα κλείσει ο νεαρός Κουτσίδης.

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