Η Τσορούμ του Κυζιρίδη θέλει να αποκτήσει τον Χάμες Ροντρίγκες

Η νεοφώτιστη ομάδα του τουρκικού πρωταθλήματος, Τσορούμ, θέλει να κάνει δικό της τον Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το MLS και τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ.

Η θητεία του Χάμες Ροντρίγκες στο MLS έληξε σύντομα, καθώς μετά από περίπου 5 μήνες ο Κολομβιανός μέσος αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία του με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ και έτσι αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Συνολικά, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης κατέγραψε μόλις έξι συμμετοχές στο MLS, μοιράζοντας και δύο ασίστ, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει δίχτυα.

Σύμφωνα με το «Minuto60» ο 35χρόνος πλέον μέσος φαίνεται πως έχει μία αρκετά ελκυστική πρόταση στα χέρια του από έναν σύλλογο της Τουρκικής Super League. Αναλυτικότερα, η νεοφώτιστη Τσορούμ θέλει να κάνει δικό της τον άλλοτε μέσο του Ολυμπιακού προσφέροντας του συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές άνω τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ.

#Deportes | Un recién ascendido a la élite turca estaría dispuesto a pagarle a James Rodríguez cerca de US$4,5 millones por temporada. Corum FK quiere convertirlo en una de las figuras mejor pagadas de su plantilla.https://t.co/TlZi3rdK5R August 19, 2026

Φυσικά ο σύλλογος από τη βόρεια Τουρκία, δεν παίζει μόνος του για την απόκτηση του, με τον Χάμες να έχει προτάσει και από άλλες ομάδες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα από τη Λάτσιο, ωστόσο η Τσορούμ είναι η μόνη που μπορεί να καλύψει πλήρως τις υψηλές οικονομικές του απαιτήσεις και έτσι έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις.

Θυμίζουμε πως στη Τσορούμ βρίσκεται και ο Άλεξανδρος Κυζιρίδης, ο οποίος έκανε ένα γεμάτο ντεμπούτο με τη φανέλα του συλλόγου την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς χάρη στο γκολ που πέτυχε, βοήθησε την ομάδα του να πάρει μία σημαντική ισοπαλία εκτός έδρας κόντρα στην πρωταθλήτρια Γαλατάσαραϊ.