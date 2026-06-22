Ολυμπιακός: Διώροφο και με 52.000 θέσεις το νέο Καραϊσκάκη
Ο Πέτρος Συναδινός ήταν ο άνθρωπος που έκανε την σχετική παρουσίαση για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη στη συνεδρίαση της Δευτέρας (στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά). Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού θα είναι διώροφο.
Θα γκρεμιστεί ολόκληρο και μετά φυσικά θα ξανακατασκευαστεί. Θα έχει ένα σκέπαστρο με περιβαλλοντική κατασκευή και θα είναι χωρητικότητας 52.000 θέσεων (άρα πάνω από 50.000). Με βάση όσα γίνονται γνωστά το όλο έργο θα χρειαστεί - για να φτιαχτεί - ένα διάστημα 18 έως 24 μηνών ενώ αυτό που ζητά ο Ολυμπιακός είναι να έχει το δικαίωμα για λίγα μέτρα παραπάνω ως προς το ύψος.
Θυμίζουμε πώς το κόστος του παραπάνω έργου - που θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από την ΠΑΕ Ολυμπιακός - θα φτάσει στα - μίνιμουμ - 250 εκατ. ευρώ.
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