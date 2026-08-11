Ολυμπιακός: Οι οπαδοί της Ναϊμέγκεν προσπάθησαν να ξυπνήσουν την αποστολή στο ξενοδοχείο
Λίγες ώρες απομένουν μέχρι τη σέντρα στη ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League (11/8,20:30), καθώς μετά το 0-0 του πρώτου ματς στο Φάληρο, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα παίξει τα ρέστα του για το εισιτήριο στα playoffs της διοργάνωσης.
Οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν χθες (10/8) στην Ολλανδία προκειμένου να κάνουν την τελευταία τους προπόνηση και να ετοιμαστούν σωματικά και νοητικά για το παιχνίδι, οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας, όμως, προσπάθησαν να τους κάμψουν το ηθικό πριν ξεκινήσει η σημερινή αναμέτρηση.
Μερίδα οπαδών της ΝΕΚ έφτασε το βράδυ έξω από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή των Πειραιωτών και πέταξε βεγγαλικά προκειμένου να ξυπνήσει τους παίκτες. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ομάδα αντιμετωπίζει ένα αντίστοιχο περιστατικό, καθώς έχει γίνει ξανά πριν από τα ματς με Φερεντσβάρος και Αϊντχόφεν.
Παρ'όλα αυτά, ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να είναι επικεντρωμένος στο ερχόμενο κρίσιμο παιχνίδι.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
Η προσπάθεια των οπαδών της Ναϊμέγκεν να ξυπνήσουν τους παίκτες του Ολυμπιακού. pic.twitter.com/imfl4907qS— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 11, 2026
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