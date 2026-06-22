Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά ενημέρωσε με την σειρά του ότι σε συνεδρίασή του, συζήτησε το αίτημα των ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Α.Ε. - Ολυμπιακού για την τροποποίηση του επιτρεπόμενου ύψους του Καραϊσκάκη.

Το αίτημα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την περαιτέρω αναβάθμιση, τον λειτουργικό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, καθώς και την πιθανή επέκταση των εγκαταστάσεών του. Στόχος του σχεδιασμού είναι η διασφάλιση της πλήρους ανταπόκρισης του γηπέδου του Ολυμπιακού σε σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και στις αυξημένες απαιτήσεις διοργάνωσης διεθνών αγώνων και στο περιθώριο της ευρύτερης αναβάθμισης της περιοχής του Φαληρικού Όρμου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση από τον τεχνικό σύμβουλο, Πέτρο Συναδινό. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά με ομόφωνη απόφαση για αυτό το αίτημα του Ολυμπιακού, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης ενός αθλητικού χώρου που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Πειραιά, τον ελληνικό αθλητισμό και εκατομμύρια φιλάθλους.

Η απόφαση θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών. Διευκρινίζεται ότι η απόφαση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, καθώς η υλοποίηση του αιτήματος προϋποθέτει τη θέσπιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης από την Πολιτεία. Ωστόσο, η θετική αυτή τοποθέτηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς εκφράζει τη θέση του ανώτατου συλλογικού οργάνου της πόλης του Πειραιά και αναδεικνύει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας σε μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην αναβάθμιση ενός εμβληματικού αθλητικού χώρου του Πειραιά. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι διοικήσεις του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, της ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Α.Ε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός.