Ο Αλέσιο Λίσι προπόνησε για πρώτη φορά την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Ο Αλέσιο Λίσι, αφού παρουσιάστηκε στους παίκτες από τη διοίκηση έπιασε δουλειά στον ΠΑΟΚ.

Ο Ιταλός τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του ακόμα τους διεθνείς, ενώ πέντε παίκτες δεν συμμετείχαν στην προπόνηση. Ο Μεϊτέ, που ταλαιπωρείται από τον περασμένο Γενάρη έκανε θεραπεία, όπως και ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος υποβλήθηκε πριν λίγο καιρό σ' επέμβαση. Ατομικό παράλληλα ακολούθησαν τρεις ποδοσφαιριστές. Οι Μιχαηλίδης, Καμαρά, Θυμιάνης, ενώ στην προπόνηση ήταν αρκετά παιδιά της Ακαδημίας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Η σεζόν 2026-27 ξεκίνησε κι επίσημα στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα της Δευτέρας (22.06).

Οι παίκτες και το νέο τεχνικό επιτελείο, υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι, αντιμέτωποι με μια νέα πρόκληση, έπιασαν δουλειά στο Αθλητικό Κέντρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Το ποδόσφαιρο βρέθηκε στο προσκήνιο από την πρώτη μέρα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο δουλειά με μπάλα, ασκήσεις με passing game, παιχνίδια κατοχής και οικογενειακό διπλό.

Από την πρώτη προπόνηση απουσίασαν οι μουντιαλικοί Σάντσεζ, Μπάμπα, αλλά και οι Α.Ζίβκοβιτς, Ζαφείρης και Γκουγκεσασβίλι, που έχουν άδεια μέχρι 25/7, λόγω Εθνικών ομάδων.

Στην Α’ Ομάδα ενσωματώθηκαν οι Κωττάς, Κοσίδης, Ντούνγκα, Αβράμπος, Απιατσιόνακ, Σαρρής, αλλά και οι, τρόπον τινά …παλιοί, Τσοπούρογλου, Μπαταούλας, Μπέρδος και Μπάλντε.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Θυμιάνης, Καμαρά και Μιχαηλίδης, ενώ θεραπεία έκαναν οι Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ.

Η εβδομάδα, από αύριο Τρίτη, συνεχίζεται με τα… δύσκολα, με διπλή προπόνηση για τους παίκτες».



