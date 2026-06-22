Ο Αλέσιο Λίσι γνώρισε τους νέους του ποδοσφαιριστές, η διοίκηση παρουσίασε τη νέα δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος και ο ΠΑΟΚ άνοιξε επίσημα το πρώτο κεφάλαιο της σεζόν 2026-27.

Η πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν είχε αρκετά νέα πρόσωπα και αρκετά διαφορετικές εικόνες σε σχέση με όσα είχε συνηθίσει ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Στα αποδυτήρια της Νέας Μεσημβρίας παρουσιάστηκαν στους ποδοσφαιριστές ο νέος προπονητής Αλέσιο Λίσι, ο αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος, ο τεχνικός διευθυντής Αντρέ Βιεϊρίνια και ο νέος CEO της ΠΑΕ, Αγησίλαος Τουμαζάτος. Ήταν εκεί και η Μαρία Γκοντσαρόβα.

Για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, ο ΠΑΟΚ μπήκε στο γήπεδο χωρίς τον Ραζβάν Λουτσέσκου στο επίκεντρο. Πριν από την έναρξη της προπόνησης, η αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντσαρόβα, πήρε τον λόγο και παρουσίασε στην ομάδα τα πρόσωπα που θα έχουν κομβικό ρόλο στη νέα εποχή του συλλόγου. Τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, Αγησίλαο Τουμαζάτο, τον αθλητικό διευθυντή Λέο Μάτος, τον Αντρέ Βιεϊρίνια στον ρόλο του τεχνικού διευθυντή και φυσικά τον νέο προπονητή, Αλέσιο Λίσι.

«Έχουμε αρκετές αλλαγές, θα γνωριστείτε και θα δεθείτε. Πρέπει να καλωσορίσουμε τον νέο προπονητή, αγκαλιάστε τον, ακούστε τον, αυτό χρειάζεται κάθε νέος προπονητής. Ο Αλέσιο είναι εδώ για να δώσει τα πάντα, οπότε θέλω να δώσετε και εσείς τα πάντα, γιατί αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας», ήταν το μήνυμά της προς τα αποδυτήρια.

Αμέσως μετά μίλησε για πρώτη φορά στους ποδοσφαιριστές ο νέος CEO της ΠΑΕ, Αγησίλαος Τουμαζάτος, δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας με την οποία θα κινηθεί η διοίκηση.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ και ευχαριστώ τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κ. Ιβάν Σαββίδη, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε να αποτελώ μέλος της μεγάλης και ιστορικής οικογένειας του ΠΑΟΚ. Είμαστε εδώ για να δημιουργούμε και να σας παρέχουμε διαρκώς τις καλύτερες συνθήκες, ώστε όλοι να εργάζεστε στο επίπεδο που αρμόζει σε έναν μεγάλο οργανισμό όπως ο ΠΑΟΚ. Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα και θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε αυτό».

Λίγα λόγια, χωρίς μεγάλες κουβέντες, είπε και ο άνθρωπος που από σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο όλων. Ο Αλέσιο Λίσι προτίμησε να αφήσει το γήπεδο να μιλήσει πρώτο.

«Θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και να γνωριστούμε. Θέλουμε να αρχίσουμε με τον καλύτερο τρόπο και να κάνουμε μια καλή προπόνηση».

Η πιο ζεστή στιγμή ήρθε από τον Λέο Μάτος. Ο Βραζιλιάνος, που γύρισε στην Τούμπα από διαφορετικό πόστο αλλά με το ίδιο χαμόγελο, κοίταξε αρκετούς από τους παίκτες που γνώριζε από την προηγούμενη θητεία του και τους μίλησε σαν άνθρωπος που δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από τον ΠΑΟΚ.

«Ξέρω κάποιους από εσάς, αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, έχω πολλές καλές αναμνήσεις. Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και πολλά τρόπαια να κερδίσουμε».

Κάπως έτσι άνοιξε το πρώτο κεφάλαιο της σεζόν 2026-27. Με νέα πρόσωπα, νέους ρόλους, νέα δομή και έναν νέο προπονητή που έπιασε δουλειά λίγες ώρες αφότου προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η μπάλα κύλησε ξανά στη Νέα Μεσημβρία και μαζί της ξεκίνησε επίσημα η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να γράψει την επόμενη σελίδα της ιστορίας του.