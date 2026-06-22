Πένια: Παναθηναϊκός - Την Τρίτη η ανακοίνωση
Μετά τον Ετιέν Καμαρά και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα σειρά στα μεταγραφικά χτυπήματα του Παναθηναϊκού θα πάρει ο Ινιάκι Πένια.
Ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας, ο οποίος αποκτήθηκε από την Μπαρτσελόνα με ένα ποσό κοντά στα τρία εκατ. ευρώ, όπως αναφέρουν στο εξωτερικό, βρίσκεται από την Κυριακή στην Αθήνα.
Ο Πένια πέρασε το πρωί της Δευτέρας τις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου. Το συμβόλαιο του Πένια θα έχει διάρκεια για 3+1 χρόνια.
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