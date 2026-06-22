ΑΕΚ: Κοντά στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα η φωτιά
Συναγερμός επικράτησε νωρίτερα στα Σπάτα καθώς εκδηλώθηκε φωτιά τη Δευτέρα (22/6) το μεσημέρι σε κοντινή απόσταση από το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ.
Ευτυχώς με την έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς φαίνεται πως έχει σβήσει και απλά υπάρχουν ενεργές κάποιες μικρές εστίες, οι οποίες ωστόσο δεν προκαλούν ανησυχία.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Δείτε φωτογραφίες από τη φωτιά στα Σπάτα κοντά στο προπονητικό της ΑΕΚ:
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