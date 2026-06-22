Ο Αλέσιο Λίσι ολοκλήρωσε τα διαδικαστικά της συμφωνίας του με τον ΠΑΟΚ, υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 και το απόγευμα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση.

Όλα είναι πλέον έτοιμα για το ξεκίνημα της «εποχής Αλέσιο Λίσι» στον ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός τεχνικός ολοκλήρωσε τα διαδικαστικά της συμφωνίας του με τον «Δικέφαλο» και θα βρεθεί κανονικά στην πρώτη προπόνηση της νέας αγωνιστικής περιόδου, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 18:30 στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας.

Ο 40χρονος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας δύο ετών, με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2028, αναλαμβάνοντας να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στη νέα εποχή που ανοίγεται μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στην πρώτη ημέρα της προετοιμασίας θα έχει στο πλευρό του έναν από τους στενούς συνεργάτες του, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του τεχνικού επιτελείου αναμένονται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η στελέχωση του νέου staff.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ σκέφτεται να προχωρήσει σε μια κίνηση με ουσία. Ο Πέτρος Τσιαπακίδης, ο άνθρωπος που οδήγησε φέτος την Κ19 στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, προωθείται στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας. Η παρουσία του θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις Ακαδημίες και την πρώτη ομάδα, διευκολύνοντας τη μετάβαση των νεαρών ποδοσφαιριστών στο ανώτερο επίπεδο.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο Λίσι θα ξεκινήσει τη δουλειά του έχοντας μπροστά του και μια σειρά από νεαρούς παίκτες. Συνολικά επτά ποδοσφαιριστές από την πρωταθλήτρια Κ19 και τον ΠΑΟΚ Β θα ακολουθήσουν το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας με την πρώτη ομάδα, σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει ότι η αξιοποίηση του ταλέντου των Ακαδημιών αποτελεί βασικό κομμάτι του νέου πλάνου του συλλόγου.

Ενημερωθείτε εδώ για τα μεταγραφικά νέα του ΠΑΟΚ