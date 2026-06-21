Ο Αλέσιο Λίσι είχε δείπνο εργασίας με Μάτος, Βιεϊρίνια.

Ο νέος τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λίσι έπιασε δουλειά.

Ο Ιταλός προπονητής αφίχθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου τον υποδέχθηκε ο αθλητικός διευθυντής του Δικεφάλου Λέο Μάτος. Ο Λίσι κατευθύνθηκε με το στέλεχος του ΠΑΟΚ στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλάς», όπου εκεί περίμενε και ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Οι τρεις άνδρες είχαν δείπνο εργασίας και ουσιαστικά συζήτησαν πολλά θέματα που αφορούν την έναρξη της προετοιμασίας και κυρίως το ρόστερ. Ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες είναι οι προτεραιότητες και πως θα κινηθούν για το δημιουργία του ρόστερ και το χτίσιμο μίας νέας ανταγωνιστικής ομάδας.

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