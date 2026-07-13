Μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, ο Φεντόρ Τσάλοφ γύρισε στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει την ανάρρωσή του.

Ο Φεντόρ Τσάλοφ ήταν εξαιρετικά άτυχος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στο Ζαλτμπόμελ. Ο διεθνής Ρώσος φορ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο φιλικό με την Μπέβερεν και μετέβη στο Λονδίνο, όπου χειρουργήθηκε.

Ο στράικερ του Δικεφάλου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση συρραφής του έξω μηνίσκου και στο εξής θα αρχίσει τη διαδικασία της αποθεραπείας του.

Ο ίδιος μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες μέσω του καναλιού του στο Telegram, δείχνοντας πως έχει γυρίσει στην Ελλάδα, επομένως αναμένεται να ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου των «ασπρόμαυρων».

«Εν τω μεταξύ, ανάρρωση, ημέρα 5η. Πίσω στην Ελλάδα, η πτήση πήγε καλά και ξεκίνησα την ρουτίνα μου για το σπίτι – καθημερινές απλές ασκήσεις, διατάσεις, χαλάρωση και ούτω καθεξής.

Μέχρι στιγμής, η βελτίωση είναι ελάχιστα αισθητή, ο πόνος μειώνεται κάθε μέρα και αυτό είναι το βασικό. Συνεχίζουμε…

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας και τις ευχές σας!

Απόψε (σ.σ. χθες) είναι ο τελικός του Γουίμπλεντον. Ένας ενδιαφέρων τελικός, θα μάθουμε σύντομα πώς θα τελειώσει», έγραψε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.



