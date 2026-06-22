Μαφέο: «Όταν σε καλεί ένας σύλλογος επιπέδου Ολυμπιακού, δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτείς»

Ο Πάμπλο Μαφέο μίλησε στην ισπανική MARCA για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως δεν είχε πολλά να σκεφτεί όταν δέχθηκε την πρόταση.

Για την απόφασή του να μετακομίσει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό μίλησε το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων», Πάμπλο Μαφέο, στην διεθνούς φήμης και εγκυρότητας MARCA.

Ο Ισπανός δεξιός μπακ που αποκτήθηκε από τη Μαγιόρκα για ένα ποσό κοντά στα 3 εκατ. ευρώ, τόνισε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του πως όταν ένας σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός σε καλεί, δεν έχεις να σκεφτείς πολλά, θέλοντας να εννοήσει πως οι Πειραιώτες είναι ένα από τα καλύτερα κλαμπ της Ευρώπης.

Μάλιστα, ανέφερε πως θα ταξιδέψει στη χώρα μας στις 28 Ιουνίου, έτσι ώστε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα και να ακολουθήσει την προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουις Μεντιλίμπαρ, για τον οποίο σημείωσε στο ισπανικό μέσο πως τον γνωρίζει και αυτό μετράει πολύ.

«Το να τελειώνεις με αυτόν τον τρόπο δεν είναι και το πιο ευχάριστο, αλλά εστιάζω στα θετικά: ήταν πέντε απίστευτες σεζόν. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει τόσο για τον σύλλογο όσο και για μένα», ανέφερε για την αποχώρησή του.

«Όταν ένας σύλλογος αυτού του επιπέδου καλεί, δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτεί κανείς. Το γεγονός ότι ο προπονητής είναι Ισπανός, ότι γνωριζόμαστε, ότι τον έχω αντιμετωπίσει αμέτρητες φορές... κάνει τα πάντα πολύ πιο εύκολα.

Ανυπομονώ να φτάσω, να εγκατασταθώ και να επιστρέψω στην κανονική ζωή εκεί».