Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες.

Και επίσημα στον Ολυμπιακό ο Πάμπλο Μαφέο. Ο 28χρονος ακραίος μπακ βρίσκεται στην Ελλάδα από το απόγευμα της Πέμπτης (17/06), περνώντας με επιτυχία τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του στο νέο τριετές συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους».

Οι Πειραιώτες αναμένεται να βγάλουν από τα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 3 εκατ. ευρώ για την περίπτωση του Αργεντινού αμυντικού, ο οποίος αποτελεί την δεύτερη καλοκαιρινή προσθήκη της ομάδας μετά τον Κώστα Φορτούνη και θα αντικαταστήσει τον Κοστίνια που πήγε στην Μπράιτον.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Αργεντινού δεξιού μπακ, Πάμπλο Μαφέο. Γεννημένος στις 12 Ιουλίου 1997, στο Sant Joan Despí της Βαρκελώνης, από το 2021 αγωνιζόταν στη Mallorca, με την οποία έκανε 160 συμμετοχές (5 γκολ και 15 ασίστ).

Στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Girona, SD Huesca, Stuttgart και Manchester City. Ο νέος ακραίος αμυντικός της ομάδας μας προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη La Liga με τη Mallorca (31 ματς), ενώ συνολικά στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου έχει πραγματοποιήσει 211 συμμετοχές.

Πάμπλο, καλώς όρισες στην οικογένεια του Θρύλου!