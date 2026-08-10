Μεντιλίμπαρ για τη ρεβάνς Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: «Να παίξουμε πιο καλά και να νικήσουμε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν απλός, λιτός και κατηγορηματικός ως προς το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός. Ολλανδία, αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Και σε αυτήν την περίσταση ο κόουτς Μεντιλίμπαρ απάντησε σε ουκ ολίγες ερωτήσεις. Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού είπε στη συνέντευξη Τύπου πριν το Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν για:

Το τι πρέπει να κάνει αύριο ο Ολυμπιακός: Πρέπει να κερδίσουμε. Να παίξουμε καλύτερα από το πρώτο παιχνίδι και να κερδίσουμε αφού ήρθε ισόπαλο το πρώτο ματς.

Το τι θα αλλάξει: Θα δείτε αύριο το παιχνίδι μας και α κρίνετε εάν είμαστε πιο καλοί ή όχι.

Το σκέλος της παράδοσης: Σίγουρα πρέπει να μεταδώσουμε αυτήν την πίστη. Πρέπει να πιστεύουμε στις ικανότητές μας και στη δύναμή μας. Όχι όμως επειδή το λέει η παράδοση.

Τι είδε στις τελευταίες προπονήσεις και τον κάνει να αισιοδοξεί: Καταρχήν ήμασταν κακοί στο πρώτο παιχνίδι. Άρα εάν είμαστε λίγο καλύτεροι θα έχουμε περισσότερεςπιθανότητες. Είχαμε περισσότερες μέρες με τους νέους παίκτες και είχαμε μία εβδομάδα περισσότερης δουλειάς που σου δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσεις καλύτερα.

Τις περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες που είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο πρώτο ματς και το εάν έχει αρκετές αλλαγές στο μυαλό του ως προς την 11άδα: Ήξερες ήδη την απάντηση. Θα το δεις αύριο. Τα νούμερα υπάρχουν και λένε κάποιες πληροφορίες. Έχουν κάποια σημασία αλλά τα νούμερα δεν δίνουν το αποτέλεσμα. Αυτό που θέλω είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι, να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες και σίγουρα να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίζει τόσο άνετα.

Την ερώτηση Ολλανδού ρεπόρτερ για το ότι η Ναϊμέγκεν είχε αγώνα και εάν αυτό είναι πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό: Είναι ομάδα που παίζει με τον ίδιο τρόπο. Παίζει με ρίσκο. Προσπαθεί να παίζει επιθετικά. Αυτός πιστεύουμε ότι είναι ο τρόπος που θα παίξει και αύριο.