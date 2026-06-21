Αλέσιο Λίσι: ΠΑΟΚ - Αφίξεις παικτών πριν τον Ιταλό
Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψαν οι Μεϊτέ, Κένι και Σορετίρε. Ο ΠΑΟΚ είναι σε αναμονή του νέου τεχνικού Αλέσιο Λίσι και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» πριν τον Ιταλό, άρχισαν να έρχονται και παίκτες.
Ο Μεϊτέ, ο Κένι και ο Σορετίρε που ήταν δανεικός στην Τσβόλε και πλέον γυρίζει στον ΠΑΟΚ ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, αφού αύριο το απόγευμα στη Νέα Μεσημβρία θα γίνει η πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν.
Παρών αναμένεται να είναι και ο Λίσι για να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές του.
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