Οι παίκτες του ΠΑΟΚ φτάνουν στη Θεσσαλονίκη εν όψει της πρώτης προπόνησης κι ενώ ο σύλλογος είναι σε αναμονή του Αλέσιο Λίσι.

Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψαν οι Μεϊτέ, Κένι και Σορετίρε. Ο ΠΑΟΚ είναι σε αναμονή του νέου τεχνικού Αλέσιο Λίσι και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» πριν τον Ιταλό, άρχισαν να έρχονται και παίκτες.

Ο Μεϊτέ, ο Κένι και ο Σορετίρε που ήταν δανεικός στην Τσβόλε και πλέον γυρίζει στον ΠΑΟΚ ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, αφού αύριο το απόγευμα στη Νέα Μεσημβρία θα γίνει η πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν.

Παρών αναμένεται να είναι και ο Λίσι για να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές του.