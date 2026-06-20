Πάμε στον νέο ΠΑΟΚ του Μάτος, του Βιεϊρίνια και του Λίσι

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για την αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ και την εντελώς διαφορετική κατάσταση που τώρα δημιουργείται στα ποδοσφαιρικά πράγματα του Δικεφάλου.

Ο ΠΑΟΚ αλλάζει, αλλάζει… και συνεχίζει να διαφοροποιείται σε απίστευτο βαθμό και σε όλα τα πεδία. Μετά και τη διαφαινόμενη συμφωνία με τον Ιταλό Λίσι, όλα μα όλα θα είναι διαφορετικά. Προς το καλό; Προς το κακό; Ποιος λογικός και όχι αιθεροβάμων ή εμπαθής μπορεί να είναι σίγουρος;

Κατ’ αρχάς γνωρίζω πολύ καλά το κλίμα που επικρατεί και πώς αντιμετωπίζεται κάθε άρθρο, κάθε πληροφορία, κάθε γεγονός στον ΠΑΟΚ του καλοκαιριού. Η άρνηση, η απογοήτευση, η διάθεση για μηδενισμό «τρώει» τους πάντες και τα πάντα, ειδικά με όσους εκφράζονται, μια και πάντα υπάρχει και η σιωπηρή πλειοψηφία που απλά παρακολουθεί και ΔΕΝ κάνει ότι τα ξέρει όλα…

Η πιο μεγάλη αλλαγή έχει να κάνει με τον προπονητή και την απόφαση του ιδιοκτήτη, μετά τη νέα πολιτική που θα εφαρμόσει στη διοίκηση της εταιρίας και του αγωνιστικού, να αντικαταστήσει και τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Μία πάρα πολύ δύσκολη απόφαση ιστορικής σημασίας που άλλαξε ρότα πολλές φορές από τις 17 Μαίου και μετά. Τελικά και μετά από πολλές περιπέτειες ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Λουτσέσκου, αποφασίζοντας να μπει στην πολύ-πολύ δύσκολη περίοδο του επόμενου προπονητή, ΟΠΟΙΟΣ και αν ήταν αυτός. Αυτό είναι δεδομένο ΔΕΝ χωράει καμία αμφιβολία και ας είμαστε ρεαλιστές. Ο Λουτσέσκου και το μεγάλο τημ συνεργατών του ήταν καθεστώς στον ΠΑΟΚ και επέβαλε τους όρους της καθημερινότητας με όλη την ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Όλα τώρα και μετά από πολλά χρόνια θα είναι διαφορετικά…

Ενώ λοιπόν ο Σαββίδης αποφάσισε να αλλάξει τον ρόλο του προπονητή στον ΠΑΟΚ τοποθετώντας πάνω από αυτόν τον αθλητικό διευθυντή που θα κυριαρχούσε, έκρινε ότι σε αυτό το νέο μοντέλο έπρεπε τελικά να αλλάξει και το πρόσωπο. Βασικό κριτήριο στις αλλαγές η ηλικία και η φιλοδοξία με τους Μάτος-Βιεϊρίνια να έχουν βέβαια και την μεγάλη ΠΑΟΚτσήδικη γνώση.

Όταν ο Μάτος ανέλαβε πριν 15 μέρες πήρε και τη λίστα των προτάσεων με τους υποψήφιους προπονητές που ο ΠΑΟΚ είχε ήδη τσεκάρει. Τα δικά του κριτήρια έπαιξαν κυρίως ρόλο ώστε να φθάσουμε στον 40χρονο Λίσι. Εκείνος είδε, έκρινε, διάβασε και μέσα από πολλές συνεντεύξεις με τους υποψήφιους έκανε την εισήγησή του. Άφησε στην άκρη τον Πούσιτς που… κάτι δεν του άρεσε, ξεπέρασε και άλλους από την Ιβηρική και όχι μόνο και μέσα από τα δεκάδες στοιχεία που ο ΠΑΟΚ είχε από το data, αλλά και ανθρώπους που γνωρίζουν τον Ιταλό, έκανε την πολύ-πολύ κρίσιμη εισήγηση. Δύσκολη εισήγηση, ιστορικής σημασίας όπως και η απόφαση, με τον Σαββίδη να αποδέχεται τη δουλειά όλων των ανθρώπων που έκαναν το σκάουτινγκ και για το θέμα προπονητή.

Ο Λίσι δεν έχει μεγάλη εμπειρία, δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό, δεν έχει πολλές παραστάσεις στο κρίσιμο κομμάτι της διαχείρισης που απαιτεί ο σύγχρονος προπονητής αλλά… έτσι θα ήταν κάθε νέος και φιλόδοξος που ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να εμπιστευθεί. Πώς αλλιώς; Οι ιδέες του, η φιλοσοφία του και οι σκέψεις του ικανοποίησαν, μαζί και τα δεκάδες στοιχεία που συγκεντρώθηκαν γι αυτόν. Έρχεται αύριο με τρεις ή τέσσερις συνεργάτες και πιάνει δουλειά για να διαμορφωθεί και το ρόστερ που έχει μεγάλες ανάγκες.

Έτσι ξεκινάει μία εντελώς νέα εποχή που ΚΑΝΕΙΣ μα ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το τι αποτελέσματα θα φέρει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ με τον Πούσιτς ξεκινούσε μέσα σε ένα 100% αρνητικό κλίμα με πάρα πολύ κακή αύρα, ενώ τώρα υπάρχει μία μεγαλύτερη περιέργεια για τη νέα κατάσταση και την περιβόητη επόμενη μέρα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ…

Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι είχαμε και γνωρίζαμε καλά τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Τώρα πάμε στον ΠΑΟΚ με αθλητικό διευθυντή, νέο τεχνικό διευθυντή και έναν Ιταλό προπονητή με ισπανική παιδεία που θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Για να δούμε…

* Η Μαρία Γκοντσάρεβα έγραψε για τον Λουτσέσκου με τον οποίο πράγματι δέθηκε πολύ: «Κέρδισα έναν πολύτιμο φίλο για μία ζωή…». Και όμως εδώ στη Θεσσαλονίκη οι εντελώς άσχετοι με τον ΠΑΟΚ, ακόμη λένε για την… πολύ δύσκολη κατάσταση εσωτερικά με αφορμή την άτυχη στιγμή στην απονομή της κλήρωσης…

* Τι σου είναι το ποδόσφαιρο, αλλά και η ζωή… Ο Οζντόεφ έγραψε για τον Λουτσέσκου: «Ήσουν ο άνθρωπος για τον οποίο μέσα στο γήπεδο θα μπορούσα να δώσω και τη ζωή μου». Και όμως… Ο τρόπος που ο Ρώσος ΔΕΝ πανηγύρισε το γκολ με τον Παναθηναϊκό στο μοιραίο ματς γιατί έτσι… ένιωθε, έδωσε λαβή για πάρα πολλά σχόλια και συμπεράσματα για το πώς ήταν ο ΠΑΟΚ τελευταία…