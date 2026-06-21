Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία με τον Λεβαδειακό.

Το μεταγραφικό ντεμαράζ του Παναθηναϊκού συνεχίζεται! Οι Πράσινοι μετά την παραμονή του Τσάβες, την απόκτηση του Καμαρά και τη συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για τον Πένια συμφώνησαν οριστικά με τον Λεβαδειακό για τη μεταγραφή του Τριαντάφυλλου Τσάπρα.

Οι δυο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά και οι ανακοινώσεις, ώστε να φορέσει τη φανέλα με το Τριφύλλι ο Έλληνας δεξιός μπακ, ο οποίος είχε προσελκύσει το προηγούμενο διάστημα σοβαρό ενδιαφέρον τόσο από τον Ολυμπιακό, όσο και από ομάδες του εξωτερικού.

O 24χρονος ακραίος οπισθοφύλακας προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με 10 ασίστ και 1 γκολ σε 36 εμφανίσεις, όντας από τους πρωταγωνιστές του εξαιρετικού Λεβαδειακού που παρουσίασε την περασμένη σεζόν ο Νίκος Παπαδόπουλος.

Πλέον οι ιθύνοντες του σχεδιασμού του Τριφυλλιού εστιάζουν στις υπόλοιπες υποθέσεις που απασχολούν, όπως των Ολλανδών στόπερ, Στέφαν Ντε Φράι και Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.