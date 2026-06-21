Οι Τεττέη, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν και Γιάγκουσιτς επέστρεψαν στο «Γ. Καλαφάτης» κι άρχισαν την προετοιμασία τους εν όψει της νέας σεζόν.

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχει ξεκινήσει, με τους διεθνείς να ενσωματώνονται κανονικά μετά τις άδειές τους.

Συγκεκριμένα, οι Τεττέη, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν και Γιάγκουσιτς επέστρεψαν στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης», όπου υποβλήθηκαν στις καθιερωμένες εργομετρικές εξετάσεις.

Οι υπόλοιποι παίκτες δεν βρέθηκαν στο Κορωπί σήμερα, καθώς τούς είχε δοθεί ρεπό.

Θυμίζουμε ότι η αποστολή του «τριφυλλιού» πρόκειται να αναχωρήσει το πρωί της Δευτέρας (22/6) για το Απέλντοορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

