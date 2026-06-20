Δουλειάς συνέχεια για τον Παναθηναϊκό με τον Νίστρουπ να βάζει για πρώτη φορά στο «μενού» και άσκηση για την επιθετική ανάπτυξη.

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνέχισε το Σάββατο (20/06) την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός. Το πρόγραμμα είχε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ανάπτυξης παιχνιδιού, τελειώματα, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο ενώ στο τελευταίο μέρος οι «πράσινοι» δούλεψαν και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης.

Εκτός προπόνησης έμειναν οι Κυριόπουλος, Ίνγκασον και Μπόκος, που έκαναν ατομικό ενώ ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Ντέσερς.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, που θα ενσωματωθούν την Κυριακή (21/06), αλλά οι Μπακασέτας, Γεντβάι, Σισοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα, που έχουν λάβει ειδική άδεια για να βρουν ομάδα, αφού δεν υπολογίζονται. Απουσίαζε με ειδική άδεια λόγω του γάμου του ο Τσιριβέγια, ο οποίος θα ενσωματωθεί την Δευτέρα (22/06), που η ομάδα αναχωρεί για Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Παρεμβάσεις από Νίστρουπ, πρώτη φορά τακτική στο επιθετικό κομμάτι

Στη σημερινή πρωινή προπόνηση, οι παίκτες του «τριφυλλιού» δούλεψαν, πέρα από την κυκλοφορία της μπάλας, τόσο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού όσο και στα τελειώματα των φάσεων.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ ήταν ιδιαίτερα ενεργός, αφού έδινε συνεχώς οδηγίες στους παίκτες του, διακόπτοντας την προπόνηση όποτε έκρινε απαραίτητο. Τα κομμάτια που έδωσε έμφαση ήταν η γρήγορη αντίδραση, οι σωστές τοποθετήσεις, τα καλά τελειώματα και οι ασφαλείς μεταβιβάσεις.

Μετά την προθέρμανση, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού εκτέλεσαν μια άσκηση στην οποία έπρεπε είτε να ανακτήσουν γρήγορα την κατοχή της μπάλας είτε να την κυκλοφορήσουν άμεσα, προκειμένου να σκοράρουν στα μικρά τερματάκια.

Στο δεύτερο μέρος της προπόνησης, ο Νίστρουπ δούλεψε για πρώτη φορά σε άσκηση το κομμάτι της επιθετικής ανάπτυξης, η οποία περιλάμβανε και τελειώματα φάσεων.

Ο Δανός τεχνικός ζητούσε από τους ποδοσφαιριστές του να ολοκληρώνουν σωστά τις προσπάθειές τους, με τη μπάλα να φτάνει στην τελική ενέργεια υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Στο τρίτο κομμάτι, οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και αγωνίστηκαν σε περιορισμένο χώρο. Εκεί, ο Νίστρουπ απαιτούσε συνεχώς γρήγορες αντιδράσεις και ταχύτατη κυκλοφορία της μπάλας στο μεσοδιάστημα, ώστε οι επιθέσεις να ολοκληρώνονται άμεσα και αποτελεσματικά.

Φυσικά, δούλεψαν και το κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Η συνέχεια το απόγευμα στις 18:00, οπότε είναι προγραμματισμένη η δεύτερη προπόνηση της ημέρας.