Στη Θεσσαλονίκη θα προσγειωθεί το απόγευμα της Κυριακής (21/06) ο Αλέσιο Λίσι με φόντο την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στον ΠΑΟΚ.

Σε ρυθμούς Αλέσιο Λίσι κινούνται στον ΠΑΟΚ καθώς ο 40χρονος προπονητής είναι ο εκλεκτός για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Δικέφαλου μετά την αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ θα δώσει τα κλειδιά στον πολλά υποσχόμενο κόουτς που μετά το πέρασμα από Λεβάντε, Μιράντες και Οσασούνα στο ισπανικό πρωτάθλημα, είναι έτοιμος για μία νέα πρόκληση στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αναμένεται να πιάσει αμέσως δουλειά.

Συγκεκριμένα θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής (21/06) στις 19:30 προκειμένου να ξεκινήσει αμέσως καθώς ο χρόνος πιέζει ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας και των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.