Η μέρα του επίσημου αντίο στον Ράζβαν Λουτσέσκου έφερε και την πρώτη μεγάλη απόφαση της νέας εποχής, με τον ΠΑΟΚ να εμπιστεύεται τον Αλέσιο Λίσι και το πλάνο των Μάτος - Βιεϊρίνια. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για τον Ιταλό που θα αναλάβει το τιμόνι του Δικεφάλου του Βορρά!

Η σημερινή μέρα ήταν από αυτές που μπαίνουν σε ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία ενός συλλόγου, όπως είναι ο ΠΑΟΚ.

Πρώτα ήρθε το επίσημο τέλος της συνεργασίας με τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Τον προπονητή που περισσότερο από κάθε άλλον σημάδεψε την εποχή Σαββίδη, τον άνθρωπο που οδήγησε τον «Δικέφαλο» στο αήττητο πρωτάθλημα, στα κύπελλα, στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και έγινε ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου.

Σχεδόν ταυτόχρονα άρχισε να ξεκαθαρίζει και η επόμενη ημέρα. Ο Μαρίνο Πούσιτς ήταν για αρκετό διάστημα το μεγάλο φαβορί. Η περίπτωσή του είχε δουλευτεί, είχε αναλυθεί και παρέμεινε μέχρι τέλους στο τραπέζι. Τελικά, όμως, ο ΠΑΟΚ επέλεξε διαφορετικό δρόμο. Κι αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης.

Γιατί η επιλογή του Αλέσιο Λίσι δεν αφορά μόνο τον επόμενο προπονητή. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο θέλει να λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα.

Από την πρώτη στιγμή που ο Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε να προχωρήσει στις αλλαγές του οργανισμού, δίνοντας συγκεκριμένους ρόλους στον Λέο Μάτος και τον Αντρέ Βιεϊρίνια, ήταν ξεκάθαρο ότι οι ποδοσφαιρικές αποφάσεις θα περνούσαν περισσότερο από τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Ο αθλητικός διευθυντής και ο τεχνικός διευθυντής είχαν την ευθύνη να αναλύσουν την αγορά, να αξιολογήσουν προπονητές, να καταθέσουν την εισήγησή τους και η ιδιοκτησία να τους στηρίξει. Αυτό ακριβώς συνέβη.

Εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες, παράλληλα με όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις, ο ΠΑΟΚ δούλευε με απόλυτη μυστικότητα την περίπτωση του Λίσι. Εγιναν πολλές συζητήσεις μαζί του, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, από ποδοσφαιριστές, από στελέχη ομάδων και από αντιπάλους του. Η εικόνα που σχηματίστηκε ήταν συγκεκριμένη: ένας νέος προπονητής με ξεκάθαρες ιδέες, μεγάλη φιλοδοξία και ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να κάνει το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Ο 40χρονος Ιταλός εργάζεται εδώ και δεκαπέντε χρόνια στην Ισπανία και ποδοσφαιρικά θεωρείται πλέον προϊόν της ισπανικής σχολής. Το 2021 έγινε ο νεότερος προπονητής της La Liga όταν ανέλαβε τη Λεβάντε στα 36 του χρόνια. Ακολούθησε η Μιραντές, με την οποία έφτασε μια ανάσα από την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, χάνοντας στην παράταση του τελικού των play off από την Οβιέδο. Η δουλειά του εκτιμήθηκε ιδιαίτερα στην Ισπανία, γι' αυτό και είχε προτάσεις τόσο από συλλόγους της La Liga όσο και από την πατρίδα του. Τελικά επέλεξε την Οσασούνα, με την οποία πραγματοποίησε μια ανταγωνιστική πορεία, διεκδικώντας ευρωπαϊκό εισιτήριο μέχρι τα μέσα του δεύτερου γύρου.

Αγωνιστικά, ο Λίσι είναι πολύ κοντά σε αυτά που αναζητούσε ο ΠΑΟΚ. Οι ομάδες του παίζουν σε υψηλές εντάσεις, πιέζουν, βγάζουν επιθετικότητα και προσπαθούν να έχουν πρωτοβουλία στο παιχνίδι τους. Την ίδια στιγμή είναι ένας προπονητής βαθιά πραγματιστής. Δεν είναι δογματικός. Μπορεί να ξεκινήσει με 4-2-3-1, να παίξει 4-3-3 ή να γυρίσει σε 5-3-2 αν οι συνθήκες του αγώνα το απαιτούν. Δεν υπηρετεί το σύστημα. Υπηρετεί τη νίκη.

Στις πολύωρες επαφές που έγιναν το τελευταίο διάστημα, έδειξε ότι τον ενθουσιάζει η προοπτική να δουλέψει σε μια ομάδα που διεκδικεί τίτλους και συμμετέχει σταθερά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παράλληλα, οι πληροφορίες που συνέλεξαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ περιγράφουν έναν προπονητή με έντονη προσωπικότητα, απαιτητικό με τους παίκτες του, εργασιομανή και απόλυτα αφοσιωμένο στη δουλειά του. Ορισμένοι από όσους συνεργάστηκαν μαζί του έλεγαν ότι μπορεί να περάσει περισσότερες από δώδεκα ώρες την ημέρα μέσα στο προπονητικό κέντρο.

Ο ΠΑΟΚ προφανώς δεν μπορεί να γνωρίζει αν ο Λίσι θα πετύχει. Κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί. Αυτό που ξέρει είναι ότι δεν επέλεξε το πιο γνωστό όνομα της αγοράς. Επέλεξε τον προπονητή που θεωρεί ότι ταιριάζει περισσότερο στο πλάνο που θέλει να χτίσει. Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο μήνυμα της πρώτης μεγάλης απόφασης της νέας εποχής.