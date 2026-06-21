Τουμπά: ΤΣΣΚΑ και Σπάρτακ Μόσχας «μάχονται» για την απόκτηση του λένε οι Ρώσοι
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mutko Protiv» από το κανάλι της στο Telegram, ο Αχμέντ Τουμπά έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κάποιων ρωσικών συλλόγων. Αναλυτικότερα, Σπάρτακ και ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχουν ψηλά στη λίστα τους τον κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού, ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.
Ο Αλγερινός οπισθοφύλακας εντάχθηκε στις τάξεις των «πρασίνων» περασμένο καλοκαίρι από την τουρκική Τραμπζονσπόρ αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ, ενώ τη περσινή σεζόν ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών του «τριφυλλιού», καταγράφοντας 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μοιράζοντας παράλληλα και μία ασίστ.
Ο διεθνής στόπερ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο κέντρο όσο και στο αριστέρο άκρο της άμυνας και σύμφωνα με την ιστοσελίδα TransferMarket, η μεταγραφική του αξία εκτιμάται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, είναι πιθανό να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό αυτό το καλοκαίρι αν βρεθεί μία προσφορά που ικανοποιεί τον αθηναϊκό σύλλογο.
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