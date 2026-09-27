Τη νικηφόρα πορεία του συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην Α' Εθνική Γυναικών, επικρατώντας του Οδυσσέα Μοσχάτου (1-0).

Με το «διπλό» στις αποσκευές του έφυγε ο Παναθηναϊκός από την έδρα του Οδυσσέα Μοσχάτου (1-0). Με τις Πράσινες να μετρούν δύο νίκες σε ισάριθμα ματς στην Α' Εθνική Γυναικών. Το δρόμο για τα δίχτυα και την... λύση για να πάρει η ομάδα τους τρεις βαθμός έδωσε η Πούλιου. Καθώς ένα από τα σταθερά «κανόνια» του πρωταθλήματος βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα στο 12' λεπτό της αναμέτρησης και έκανε το 1-0. Οι άμυνα είχε τον πρώτο λόγο και το σκορ έμεινε μέχρι το φινάλε, με την ομάδα του Χαραλαμπίδη να βάζει και άλλους βαθμούς στο σακούλι της.

Σε άλλο ματς της ημέρας η ΡΕΑ υποδέχτηκε τον Βόλο και χωρίς καμία δυσκολία πήρε τη νίκη (3-0). Το σκορ άνοιξε με το καλημέρα η Μπόνιν που βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα στο 2'. Αέρα δύο τερμάτων έδωσε η Ρουτσάφα στο 51' και το τελικό 3-0 διαμόρφωσε η Πλακιά.

Επόμενη αγωνιστική: