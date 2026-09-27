Οδυσσέας Μοσχάτου - Παναθηναϊκός 0-1: Συνεχίζουν να χαμογελούν οι Πράσινες
Με το «διπλό» στις αποσκευές του έφυγε ο Παναθηναϊκός από την έδρα του Οδυσσέα Μοσχάτου (1-0). Με τις Πράσινες να μετρούν δύο νίκες σε ισάριθμα ματς στην Α' Εθνική Γυναικών. Το δρόμο για τα δίχτυα και την... λύση για να πάρει η ομάδα τους τρεις βαθμός έδωσε η Πούλιου. Καθώς ένα από τα σταθερά «κανόνια» του πρωταθλήματος βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα στο 12' λεπτό της αναμέτρησης και έκανε το 1-0. Οι άμυνα είχε τον πρώτο λόγο και το σκορ έμεινε μέχρι το φινάλε, με την ομάδα του Χαραλαμπίδη να βάζει και άλλους βαθμούς στο σακούλι της.
Σε άλλο ματς της ημέρας η ΡΕΑ υποδέχτηκε τον Βόλο και χωρίς καμία δυσκολία πήρε τη νίκη (3-0). Το σκορ άνοιξε με το καλημέρα η Μπόνιν που βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα στο 2'. Αέρα δύο τερμάτων έδωσε η Ρουτσάφα στο 51' και το τελικό 3-0 διαμόρφωσε η Πλακιά.
Επόμενη αγωνιστική:
- Σειρήνες Γρεβενών - Παναθηναϊκός
- Αγία Παρασκευή - ΑΕΚ
- Αστέρας Τρίπολης - Οδυσσέας Μοσχάτου WFC
- Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΟΚ
- Ο.Φ.Η. - ΠΑΣ Πύργος 1968
- Κηφισιά - ΡΕΑ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.