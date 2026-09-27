Παναθηναϊκός: Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς ο Κρίστιανσεν
Με μια ευχάριστη είδηση συνδυάστηκε η επιστροφή του Παναθηναϊκού στις προπονήσεις, έπειτα από το πενθήμερο ρεπό που έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο λόγος για την επιστροφή του Βίκτορ Κρίστιανσεν σε φουλ ρυθμό, μαζί με τους συμπαίκτες τους.
Οι Πράσινοι γύρισαν στο στο «Γ. Καλαφάτης» το απόγευμα της Κυριακής (27/9) και ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.
Απόντες ήταν οι διεθνείς, συμπεριλαμβανομένου του τραυματία Σωτήρη Κοντούρη.
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