Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις ύστερα από άδεια 5 ημερών, με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα.

Με μια ευχάριστη είδηση συνδυάστηκε η επιστροφή του Παναθηναϊκού στις προπονήσεις, έπειτα από το πενθήμερο ρεπό που έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο λόγος για την επιστροφή του Βίκτορ Κρίστιανσεν σε φουλ ρυθμό, μαζί με τους συμπαίκτες τους.

Οι Πράσινοι γύρισαν στο στο «Γ. Καλαφάτης» το απόγευμα της Κυριακής (27/9) και ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.