Δείτε σε βίντεο όλη την ομιλία του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου από την εκδήλωση στην Καλαμάτα.

Το τρόπαιο της ΑΕΚ ξεκίνησε το ταξίδι του στην Ελλάδα με πρώτη στάση την Καλαμάτα, όπου η συγκέντρωση των φίλων της Ένωσης ήταν δυναμική.

Εκεί βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης των κιτρινόμαυρων, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος μίλησε στους φίλους της ΑΕΚ που τον αποθέωσαν.

Δείτε μέσα από την κάμερα του ΑΕΚ TV όλη την ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου: