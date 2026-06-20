Το τρόπαιο της ΑΕΚ περνάει την Κυριακή από την Πάτρα, με τον διοικητικό ηγέτη της Ένωσης, Μάριο Ηλιόπουλο να δίνει και εκεί το «παρών».

Ο δρόμος του νικητή συνεχίζεται με επόμενο προορισμό την Πάτρα, όπου θα βρίσκεται το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ το βράδυ της Κυριακής (21/6).

Την Παρασκευή το βράδυ στην Καλαμάτα σε μια μεγάλη εκδήλωση στην οποία οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν δυναμική παρουσία, ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε στον κόσμο της Ένωσης, ενώ κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στην Πάτρα.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ το βράδυ της Κυριακής (21/6) στις 21:00 θα δώσει και εκεί το «παρών» και συγκεκριμένα στην Πλατεία Τριών Συμμάχων και θα απευθύνει τον χαιρετισμό του. Από τις 20:00 οι φίλοι της ΑΕΚ στην Πάτρα θα έχουν τη δυνατότητα να περνάνε από το σημείο για να δουν από κοντά το τρόπαιο και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Ο «δρόμος του νικητή» με το τουρ του πρωταθλήματος της ΑΕΚ έχει ξεκινήσει από την Πελοπόννησο και στη συνέχεια, όπως είναι γνωστό, θα πάει σε όλη την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο, φτάνοντας ως τις ρίζες της ΑΕΚ στην Κωνσταντινούπολη.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ για την εκδήλωση στην Πάτρα:

«Στην Πάτρα θα βρίσκεται το βράδυ της Κυριακής (21/6) το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας Ελλάδας. Από τις 20.00 οι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να το δουν και να φωτογραφηθούν μαζί του στην Πλατεία Τριών Συμμάχων, ενώ στις 21.00 θα απευθύνει χαιρετισμό ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, κ. Μάριος Ηλιόπουλος».