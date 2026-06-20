ΑΕΚ: Φιλικό με τη Σάμσουνσπορ στην Ολλανδία
Η ΑΕΚ θα βρίσκεται από τις 6 ως τις 18 Ιουλίου και από τις 23 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Απελντορν, όπου θα λάβει χώρα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της σε δύο φάσεις.
Σε αυτό το διάστημα οι κιτρινόμαυροι θα δώσουν έξι φιλικά ματς. Ήδη το ένα που ήταν γνωστό είναι εκείνο με την Ντε Γκράαφτσαπ στις 12 Ιουλίου.
Ένα ακόμη φιλικό τεστ της Ένωσης που έγινε γνωστό από τη Σάμσουνσπορ θα είναι αυτό με την τουρκική ομάδα στις 29 Ιουλίου.
Αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΕΚ είχε αντιμετωπίσει τη φετινή σεζόν τη Σάμσουνσπορ στη League Phase του Conference League, με την Ένωση να επικρατεί με ανατροπή (1-2) στην Τουρκία με τα τέρματα των Μαρίν και Κοϊτά.
💥 Samsunspor’un yurt dışı kampı çerçevesinde hazırlık maçı yapacağı takımlar ve maç günleri belli oldu;— Gürkan Sarıkaya (@gurkansarikaya0) June 20, 2026
🏟️ 22.07 - DUNKERQUE
🏟️ 25.07 - LA LOUVIERE
🏟️ 29.07 - AEK ATHENS
🏟️ 01.08 - KVC WESTERLO pic.twitter.com/Iit6DIMcLF
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.