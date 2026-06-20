Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό, με την Ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Σάμσουνσπορ.

Η ΑΕΚ θα βρίσκεται από τις 6 ως τις 18 Ιουλίου και από τις 23 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Απελντορν, όπου θα λάβει χώρα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της σε δύο φάσεις.

Σε αυτό το διάστημα οι κιτρινόμαυροι θα δώσουν έξι φιλικά ματς. Ήδη το ένα που ήταν γνωστό είναι εκείνο με την Ντε Γκράαφτσαπ στις 12 Ιουλίου.

Ένα ακόμη φιλικό τεστ της Ένωσης που έγινε γνωστό από τη Σάμσουνσπορ θα είναι αυτό με την τουρκική ομάδα στις 29 Ιουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΕΚ είχε αντιμετωπίσει τη φετινή σεζόν τη Σάμσουνσπορ στη League Phase του Conference League, με την Ένωση να επικρατεί με ανατροπή (1-2) στην Τουρκία με τα τέρματα των Μαρίν και Κοϊτά.