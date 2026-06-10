Φιλικά με ΑΕΚ και Κηφισιά για την Ντε Γκράαφτσαπ

Η Ντε Γκράαφτσαπ ενημέρωσε για το πρόγραμμα των φιλικών της προετοιμασίας της έχοντας σ' αυτό δύο παιχνίδια κόντρα σε ελληνικές ομάδες, την Κηφισιά και την ΑΕΚ.

Ανάμεσα στις επτά αναμετρήσεις που θα δώσει η Ντε Γκράαφτσαπ στην προετοιμασία της για να τεστάρει τις δυνατότητές της, υπάρχουν δύο που έχουν και ελληνικό ενδιαφέρον, αφού οι αντίπαλοι προέρχονται από τη χώρα μας.

Αρχικά στις 12 Ιουλίου, στο τρίτο κατά σειρά φιλικό των Ολλανδών, εκείνοι θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στο Κονκόρντια Βεχλ της Ολλανδίας ενώ δεκατρείς μέρες αργότερα, στις 25 του ίδιου μήνα και στο 5ο τους φιλικό, θα κοντραριστούν με την Κηφισιά, με την τοποθεσία και την ώρα του συγκεκριμένου αγώνα να μην είναι ακόμα γνωστή.

Η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Άπελντορντ από τις 6 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου, ενώ ενδιάμεσα θα υπάρξει και ένα τετραήμερο διάλειμμα από τις 19 ως τις 22 Ιουλίου.

Όσο για την Κηφισιά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί από τις 20 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου στην Ολλανδία, στο ίδιο προπονητικό κέντρο με την περασμένη σεζόν.