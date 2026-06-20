Δημοσιεύματα από το εξωτερικό κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Έντι Σαλσέδο του ΟΦΗ.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του έγκυρου δημοσιογράφου Ρούντι Γκαλέτι, ο Έντι Σαλσέδο του ΟΦΗ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων του Ολυμπιακού.

Το συμβόλαιο του Ιταλού φορ με τον κρητικό σύλλογο λήγει αυτό το καλοκαίρι, με τον παίκτη να αξιώνει συμβόλαιο με πολύ μεγαλύτερες απολαβές από όσες είχε μέχρι στιγμής, κατί που είναι δύσκολο τη δεδομένη στιγμή να του προσφέρουν οι Ομιλήτες.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο νεαρός επιθετικός με ρίζες από την Κολομβία, πέρα από τους Πειραιώτες, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, κυρίως ισπανικών και ιταλικών, με τη Λεβάντε να είναι μία από τις υποψήφιες.

🚨🔥 EXCL | Olympiacos, Spanish clubs including Levante and several Italian sides are showing interest in Eddie Salcedo as a free agent after his impressive season with OFI Crete.



The former Inter striker is expected to decide his next destination in the near future. pic.twitter.com/JpDK4tk6zZ June 20, 2026

Ο Σαλσέδο ήρθε ως δανεικός στον ΟΦΗ το καλοκαίρι του 2024 και σε δύο χρόνια με τη φανέλα των Κρητικών σημείωσε 15 γκολ σε 50 επίσημες συμμετοχές, ενώ ήταν και ένας εκ των πρωταγωνιστών στη φετινή κατάκτηση του Κυπέλλου απο τους Ηρακλιώτες.