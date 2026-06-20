Αντίστροφη μέτρηση για την επανένταξη του Κάρμο στο ρόστερ του Ολυμπιακού, με τον 26χρονο στόπερ να δίνει το «παρών» στην προπόνηση των Ερυθρολεύκων στις 29 Ιουνίου.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο στον Ολυμπιακό έχει ήδη ξεκινήσει. Ο 26χρονος Πορτοανγκολέζος στόπερ επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες κι όλα δείχνουν ότι βρίσκεται πλέον μια ανάσα από το να φορέσει ξανά τη φανέλα των Πειραιωτών για μια ακόμα θητεία.

Μάλιστα, έχει ήδη ξεκαθαρίσει το πότε ακριβώς θα ενταχθεί στην ομάδα. Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να δώσει το «παρών» στην πρώτη προπόνηση των Ερυθρολεύκων που είναι προγραμματισμένη για τις 29 Ιουνίου.

Ο Κάρμο ήρθε αρχικά ως δανεικός από την Πόρτο το 2024, ενώ στη δεύτερη θητεία του στους Πειραιώτες τον είχε αγοράσει η Νότιγχαμ Φόρεστ. Τον Αύγουστο του 2025 μετακόμισε στην Ισπανία για να αγωνστεί στην Οβιέδο πάλι με τη μορφή δανεισμού.

Στην πρώτη του άκρως επιτυχημένη παρουσία στο Λιμάνι, ο θηριώδης στόπερ κατέγραψε 54 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και σημείωσε ένα γκολ. Η επιστροφή του καλύπτει ένα σημαντικό κενό στα μετόπισθεν, καθώς ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση τουλάχιστον δύο κεντρικών αμυντικών, με τον Σμαΐλοβιτς επίσης να βρίσκεται πολύ κοντά στο να κλείσει.

Το όνομα του διεθνούς κεντρικού αμυντικού έχει ξανατεθεί επί τάπητος, πρώτον επειδή είχε αφήσει θετικές εντυπώσεις την χρονιά του Conference League και, δεύτερον, επειδή ταιριάζει στα «θέλω» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.