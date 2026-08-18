Με τρεμάμενη φωνή και δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε ο Τικνιζιάν τoν Ερυρθρό Αστέρα λίγο πριν υπογράψει στον Ολυμπιακό.

Ο Νάιρ Τικνιζιάν όπως είναι γνωστό μετακόμισε στην Ελλάδα για χάρη του Ολυμπιακού, όμως πριν αφήσει πίσω του το Βελιγράδι δεν ξέχασε να αποχαιρετήσει τους ανθρώπους του Ερυθρού Αστέρα σε ένα φανερά συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα.

Ο αποχαιρετισμός μόνο εύκολη υπόθεση δεν ήταν για τον 27χρονο αμυντικό, καθώς πριν ανοίξει τη νέα του σελίδα στην καριέρα του είπε το δικό του «αντίο» στους ανθρώπους της ομάδας που μέτρησε 54 εμφανίσεις την προηγούμενη σεζόν.Ο Αρμένιος μπακ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και με τρεμάμενη φωνή αποχαιρέτησε την ομάδα στα αποδυτήρια του Ερυθρού Αστέρα.

«Κλαίω γιατί ήμουν πάντα ειλικρινής εδώ. Ήμουν έτοιμος να πεθάνω για τον οποιονδήποτε μέσα στο γήπεδο. Δεν πήγαν όλα πάντα όπως θα ήθελα, αλλά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους», ανέφερε ο Αρμένιος μεταξύ άλλων σε video που ανέβασε η ομάδα στα social media.



Αξίζει να θυμίσουμε πως ο Τικνιζιάν έχει βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 4+1 ετών, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν το 1,1 εκατ. ευρώ. Ενώ την ίδια ώρα, στη Σερβία έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση για τον αντικαταστάτη και σύμφωνα με δημοσιεύματα, το όνομα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ψηλά στη λίστα είναι εκείνο του άλλοτε Ερυθρόλευκου, Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ.

