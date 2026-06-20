Ο Αλέσιο Λίσι φτάνει εντός των επόμενων ημερών στη Θεσσαλονίκη για να μπει στην τελική ευθεία το θέμα της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ.

Η άφιξη του Αλέσιο Λίσι στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί να γίνει εντός των ερχόμενων ημερών, με τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ να μην έρχεται μόνος. Μαζί του θα βρεθούν και οι στενοί συνεργάτες του, καθώς ο Ιταλός τεχνικός έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι θέλει να δουλέψει με το δικό του επιτελείο, ανθρώπους που γνωρίζουν απόλυτα τη μεθοδολογία και τη φιλοσοφία του.

Πίσω από την επιλογή του Λίσι υπάρχει μια διαδικασία που μόνο πρόχειρη δεν ήταν. Από τη στιγμή που ο Λέο Μάτος ανέλαβε τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή, ξεκίνησε παράλληλα και η έρευνα για την επόμενη ημέρα στον πάγκο της ομάδας. Ο Βραζιλιάνος είχε μπροστά του αρκετά ονόματα προπονητών, ωστόσο το προφίλ του Ιταλού τεχνικού ήταν από τα πρώτα που του τράβηξαν την προσοχή.

Πριν από περίπου δέκα ημέρες πραγματοποιήθηκε η πρώτη ουσιαστική επαφή. Ένα πολύωρο videocall, στο οποίο οι δύο πλευρές συζήτησαν τα πάντα. Από την ποδοσφαιρική φιλοσοφία και τον τρόπο παιχνιδιού μέχρι το πώς βλέπει ο Λίσι τον ΠΑΟΚ, τις προοπτικές του συλλόγου και το πλάνο που θα ήθελε να εφαρμόσει στην Τούμπα. Ακολούθησαν και άλλες συζητήσεις τις επόμενες ημέρες, με τον Μάτος και τον Αντρέ Βιεϊρίνια να εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο στις ιδέες και τον τρόπο σκέψης του.

Όταν η εισήγηση των Μάτος και Βιεϊρίνια κατέληξε οριστικά στον Αλέσιο Λίσι και έλαβε την έγκριση της οικογένειας Σαββίδη, ξεκίνησε ο κύκλος των διαπραγματεύσεων. Οι επαφές προχώρησαν με διακριτικότητα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μέχρι να φτάσουν οι δύο πλευρές στη συμφωνία που φέρνει πλέον τον δεύτερο Ιταλό τεχνικό, μετά τον όχι και τόσο επιτυχημένο, Μάριο Μπερέτα, στον πάγκο του ΠΑΟΚ.