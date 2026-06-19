Σύμφωνα με τον Νικολό Σιρά ο Αλέσιο Λίσι είναι έτοιμος να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ήτοι έως το 2028.

Θέμα χρόνου είναι η επισημοποίηση της διαδοχής του Ραζβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λίσι να «νικάει» τον Πούσιτς στην... κούρσα και να παίρνει το «χρίσμα» για τον «ασπρόμαυρο» πάγκο.

Όπως αναφέρει και ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σιρά, ο 40χρονος τεχνικός είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διετούς διάρκειας, το οποίο θα τον «δέσει» στην Τούμπα έως το 2028.

Ο Λίσι σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του έχει εργαστεί στην Ισπανία σε Λεβάντε, Μιραντές και Οσασούνα, όμως πλέον είναι έτοιμος να γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης.