Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης, απάντησε στα περί διαιτητικής εύνοιας του «Δικέφαλου» στο ντέρμπι με τον Ηρακλή, υπερασπιζόμενος τις παρεμβάσεις του VAR.

Θέση για τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις διαιτητικές αποφάσεις στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή (2-1) πήρε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, Γιώργος Κουβεντίδης.

Με ανάρτησή του στα social media απέρριψε κατηγορηματικά τα περί εύνοιας του ΠΑΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το VAR διόρθωσε τα περισσότερα από τα λάθη που έγιναν εις βάρος της ομάδας του.

«Ωραία τα παραμύθια περί δήθεν εύνοιας του ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που τα περισσότερα εις βάρος του λάθη (όχι όλα) τα διόρθωσε το VAR, αλλά δεν έχουν δράκο. Παραμύθια που απευθύνονται σε ανθρώπους χωρίς αντίληψη και χωρίς τηλεόραση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια στάθηκε στην εφαρμογή των κανονισμών, αλλά και στον ρόλο που διαδραμάτισαν ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης στην καθιέρωση του VAR στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Σε όσους δεν αρέσουν οι κανονισμοί, ας ζητήσουν να αλλάξουν. Μέχρι να αλλάξουν, θα παίζουμε μ' αυτούς.

Το VAR, για το οποίο ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης προσωπικά έδωσαν μεγάλη μάχη για να έρθει στο ποδόσφαιρό μας, το φέραμε για να διορθώνονται τα λάθη που αναπόφευκτα θα γίνονται σε ένα παιχνίδι, γιατί όλοι είναι άνθρωποι και μπορούν να κάνουν ένα λάθος.

Σε όσους δεν αρέσει κι αυτό με το VAR, λυπούμαστε, αλλά αυτό δεν γίνεται να αλλάξει».