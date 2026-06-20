Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε ότι θα διατηρήσει τον Λούκας Τσάβες στο δυναμικό του, ανανεώνοντας τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς έως το καλοκαίρι του 2027.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την παραμονή του Λούκας Τσάβες στο ρόστερ της, με την επέκταση του δανεισμού του από την Αρχεντίνος Τζούνιορς για έναν ακόμα χρόνο, με οψιόν αγοράς.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ του Gazzetta, σχετικά με τις προθέσεις των Πρασίνων να διατηρήσουν τον παίκτη στην ομάδα και τη νέα σεζόν.

Ο Αργεντινός γκολκίπερ παρά το ότι δεν έχει αγωνιστεί με τα πράσινα ούτε ένα λεπτό, έχει καταφέρει να πείσει άπαντες στο Κορωπί με τη συμπεριφορά και τη νοοτροπία του, επομένως θα επιβραβευτεί από τον σύλλογο.

Επιπλέον, διέθετε στοιχεία που άρεσαν ιδιαίτερα στον Γιάκουμπ Νίστρουπ, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για την παραμονή του.

Η σχετική ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για έναν ακόμη χρόνο από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, με οψιόν αγοράς.

Ο Λούκας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025.

«Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που συνεχίζω να ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. O Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία, υψηλές απαιτήσεις και έναν κόσμο που στηρίζει την ομάδα με πάθος σε κάθε στιγμή. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα αγωνιστική περίοδο και αποφασισμένος να συμβάλω ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ο σύλλογος, οι άνθρωποί του και κυρίως οι φίλαθλοί μας αξίζουν επιτυχίες και θα δώσουμε τα πάντα για να τους τις προσφέρουμε», δήλωσε ο Αργεντίνος τερματοφύλακας.