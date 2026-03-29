Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τις κινήσεις που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι με στόχο την αναβάθμισή του και τη διεκδίκηση των εγχώριων τίτλων και υψηλών στόχων στο Europa ή στο Conference League.

Οκτώ μεταγραφές έκανε ο Παναθηναϊκός τον Ιανουάριο. Οκτώ μεταγραφές, μ' ένα τεράστιο λάθος. Δεν πήρε χαφ που θα έκανε τη διαφορά στην ομάδα του. Εριξε το βάρος κυρίως στην ελληνική αγορά (Τετέι, Κοντούρης, Παντελίδης, Τσάβες) και στις μικρές ηλικίες (Τετέι, Κοντούρης, Αντίνο, Γιάγκουσιτς). Οι Σισοκό, Τσάβες, Ερνάντεθ, Παντελίδης αποκτήθηκαν ως αναπληρωματικοί: οι δύο πρώτοι χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα - για διαφορετικούς λόγους – ο Ερνάντεθ και ο Παντελίδης πήραν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Δέκα παίκτες αποχώρησαν, εκ των οποίων βασικός ήταν μόνο ένας! Ο Τετέ, ο οποίος πίεζε για να φύγει και η τιμή πώλησής του (6,2 εκατ. Ευρώ) ήταν... μια χαρά. Ο Ντραγκόφσκι (που επίσης ήθελε να φύγει) είχε χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα, οι Μλαντένοβιτς, Γερεμέγεφ, Μαντσίνι ήταν αναπληρωματικοί, οι Φίκαϊ, Νίκας, Μπρέγκου, Ταβάρες και ο αλησμόνητος Φίλιπ Μαξ που ακόμα δεν έχει γράψει συμμετοχή στην Ιαπωνία με την Γκάμπα Οζάκα έπρεπε να φύγουν καθώς δεν προσέφεραν κάτι ουσιαστικό.

Το καλοκαίρι όμως, το πράγμα αλλάζει. Η αγορά μεγαλώνει, είναι πιο ανοιχτή. Και προφανώς, αν ο Παναθηναϊκός θέλει να βελτιωθεί, θα πρέπει να λάβει και κάποιες «σκληρές» αποφάσεις, με πωλήσεις ή αποχωρήσεις παικτών που είχαν ρόλο και μεγάλη συμμετοχή εφέτος. Ας εξετάσουμε, λοιπόν, ανά θέση τις μεταγραφές που καλείται να κάνει ο Παναθηναϊκός σε λίγους μήνες προκειμένου να ενισχυθεί σε τέτοιο βαθμό που θα του επιτρέψει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και να φτάσει τουλάχιστον στους «8» του Conference League ή στους «16» του Europa League (όπως και εφέτος), ανάλογα με τη διοργάνωση στην οποία θα πάρει μέρος.

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Προφανές είναι ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται βασικό κίπερ. Δυστυχώς για τους Πράσινους ο Λαφόν δεν αποδείχθηκε αξιόπιστος. Ο Τσάβες είναι δανεικός και δεν χρησιμοποιείται από τον Μπενίτεθ. Πολύ καλό δίδυμο «αναπληρωματικών» οι Τσάβες – Κότσαρης, δεν θα ήταν παράλογη και η αναβάθμιση του Κότσαρη σε σταθερό Νο 2 με τρίτο τερματοφύλακα κάποιο νεαρό.

ΑΚΡΑΙΟΙ ΜΠΑΚ

Ο Ερνάντεθ έχει δείξει «λίγος» αμυντικά ως αριστερός μπακ και είναι δανεικός. Το συμβόλαιο του Γιάννη Κώτσιρα λήγει. Συνεπώς απαιτείται αναβάθμιση και στις δύο πλευρές. Με Τσάπρα αυτή επιτυχγάνεται στο δεξί άκρο, ώστε να μοιράζεται ο χρόνος με τον Καλάμπρια. Αριστερά χρειάζεται ένας μπακ που θα ανταγωνίζεται περισσότερο με τον Κυριακόπουλο (Νο 1 μεταγραφή του Παναθηναϊκού εφέτος), όντας καλύτερος αμυντικά από τον Ελληνα διεθνή αμυντικό.



ΣΤΟΠΕΡ

Ο Παναθηναϊκός έχει πέντε στόπερ και δεν λήγει το συμβόλαιο κανενός, εκτός από του Χάβι Ερνάντεθ τον οποίο ο Μπενίτεθ χρησιμοποιεί ως κεντρικό αμυντικό. Των Γεντβάι και Πάλμερ Μπράουν λήγουν το 2027, των Τουμπά – Ινγκασον το 2028 και του Κάτρη το 2030. Το ιδανικό σενάριο είναι πώληση του Γεντβάι και του Πάλμερ – Μπράουν ο οποίος έχασε πάλι σχεδόν τη μισή σεζόν λόγω τραυματισμών και απόκτηση ενός βασικού στόπερ ταχύτερου όλων και ικανότερου όλων στο build up. Αν πρόθεση του προπονητή είναι να παίζει ο Παναθηναϊκός με τρεις στόπερ, απόκτηση δύο στόπερ: ενός γρήγορου και «μπαλάτου» και ενός πιο ψηλού – δυναμικού.



ΜΕΣΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ

Μεγάλος γρίφος. Σισοκό τέλος, Σάντσες τέλος, Τζούρισιτς τέλος. Απόκτηση ικανότερου εξαριού από τον Τσιριβέγια με τον Ισπανό αναπληρωματικό. Απόκτηση δύο βασικών οκταριών (με βασικό χαρακτηριστικό την ταχύτητα και την ένταση στο παιχνίδι τους) με αναπληρωματικούς Κοντούρη – Σιώπη και πώληση Τσέριν που είναι στάσιμος τα τελευταία δύο χρόνια. Μπακασέτας – Ταμπόρδα παραμένουν και δίνουν τη μάχη τους για μια θέση στην ενδεκάδα σε συγκεκριμένου τύπου αγώνες...



ΕΞΤΡΕΜ

Πολύπλοκη κατάσταση! Ο Παναθηναϊκός έχει Αντίνο, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδη και τον Ταμπόρδα που ο Μπενίτεθ «χώρεσε» ως εξτρέμ, αλλά προφανώς δεν είναι εξτρέμ. Ας πάμε στο προφανές: πώληση του Πελίστρι διότι είναι ιδανικό και το timing με τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και απόκτηση ενός «έτοιμου« ακραίου με καλύτερες επιδόσεις σε γκολ και ασίστ από τους υπάρχοντες. Τέσσερις είναι αρκετοί.



ΣΕΝΤΕΡ ΦΟΡ

Ο Παναθηναϊκός έχει τέσσερις: Τετέι, Ντέσερς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς. Ουδείς γνωρίζει τι θα γίνει με τον Ντέσερς και αν θα πάρει μέρος στην προετοιμασία χωρίς νέα προβλήματα. Συνεπώς, αν ήταν δυνατή η πώληση του Σφιντέρσκι με αξιοπρεπές deal (ειδικά αν η Πολωνία προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό δεν θα είναι δα και απίθανο), το σωστό για τον Παναθηναϊκό θα ήταν να παραχωρηθεί ο καλός διεθνής Πολωνός και να αποκτηθεί ένας ικανότερος γκολτζής. Μ' αυτή την εξέλιξη ο Παναθηναϊκός θα είχε σίγουρα ένα ικανότατο δίδυμο επιθετικών κι αν ο Ντέσερς καταφέρει να επανέλθει κάποια στιγμή στα στάνταρντς της θητείας τους στους Ρέιντζερς ακόμα καλύτερα.