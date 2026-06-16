Ο Παναθηναϊκός, όπως είναι γνωστό, θα διατηρήσει τον Λούκας Τσάβες στο ρόστερ του, έχοντας συμφωνία με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για νέο δανεισμό με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι του 2027.

Ο Παναθηναϊκός, όπως έχουμε αναφέρει από τις αρχές Μαϊου, θα διατηρήσει τον Λούκας Τσάβες στο έμψυχο δυναμικό του, μιας και ο Αργεντινός κίπερ έχει στοιχεία που αρέσουν στον Γιάκουμπ Νίστρουπ και παράλληλα κέρδισε τους πάντες στο Κορωπί με την συμπεριφορά και την νοοτροπία του στο πρώτο εξάμηνο της παρουσίας του στο Τριφύλλι. Παρά το γεγονός πως δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό.

Η διαφαινόμενη παραμονή του Αργεντινού κίπερ δημιουργεί ένα δίδυμο μαζί με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη και δίνει χρόνο στους ανθρώπους του Τριφυλλιού είτε να εξαντλήσουν τα περιθώρια για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο είτε να έχουν τον χρόνο για να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή, όσον αφορά τον βασικό τερματοφύλακα.

Ο Παναθηναϊκός, παρά τα όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες, έχει συμφωνία με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για νέο δανεισμό του Τσάβες, μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και οψιόν αγοράς στα επίπεδα της προηγούμενης συμφωνίας, δηλαδή κοντά στο 1 εκατομμύριο δολάρια.