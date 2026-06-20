Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη δύο μεταγραφές για την άμυνά του - για τη νέα αγωνιστική περίοδο - και ετοιμάζεται να κάνει τουλάχιστον άλλες πέντε. Σε αυτές και του Κάρμο.

Μαφέο και Στουρνάρας. Οι δύο κινήσεις που έχει ήδη υλοποιήσει ο Ολυμπιακός για την θέση του δεξιού μπακ και του 3ου γκολκίπερ αντίστοιχα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι έχουν ακόμα να κάνουν - τουλάχιστον - άλλες 5 προσθήκες. Ο Ολυμπιακός έχει να κλείσει έναν 2ο πορτιέρε πίσω από τον Τζολάκη, άλλους δύο στόπερ με τους Σμαϊλοβιτς και Κάρμο (ο Πορτοανγκολέζος στόπερ προέκυψε πιο μετά χρονικά και ενώ ο Σουηδοβόσνιος στόπερ πλησιάζει στο να πιάσει Λιμάνι) να είναι στο προσκήνιο και επίσης έναν ακόμα δεξιό μπακ και το λιγότερο έναν αριστερό μπακ. Ο Κάρμο επανήλθε για τα καλά στην ερυθρόλευκη ατζέντα μετά και τις εξελίξεις με τον Μαρμόλ και όλα δείχνουν ότι είναι πλέον ιδαίτερα κοντά στο να γυρίσει στους Πειραιώτες για άλλη μία θητεία.

Θυμίζουμε ότι από τους στόπερ του περσινού ρόστερ αποχώρησαν οι Μπιανκόν και Καλογερόπουλος. Για την θέση του αριστερού μπακ εφόσον πουληθεί ο Φρανσίσκο Ορτέγα θα αποκτηθεί φυσικά διάδοχός του. Δεν θα πρέπει ωστόσο να αποκλειστεί το να παραχωρηθεί και ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι και με αυτόν τον τρόπο να χρειαστούν 2 νέα αριστερά μπακ.

Ως προς το γενικό πλαίσιο πάντως με τα υπάρχοντα δεδομένα οι Πειραιώτες στο σύνολο θα κάνουν επτά κινήσεις στην άμυνά τους. Έχουν λοιπόν άλλες πέντε μετά τις δύο, που ήδη έχουν κλείσει.

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