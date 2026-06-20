Στάνιτς - Ολυμπιακός: Μειώθηκε και άλλο η διαφορά με τη Λουντογκόρετς

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Στάνιτς - Ολυμπιακός: Μειώθηκε και άλλο η διαφορά με τη Λουντογκόρετς

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Έχουν γίνει τα νεότερα βήματα προόδου για το μεταγραφικό αυτό μέτωπο με Ολυμπιακό και Λουντογκόρετς να έχουν διάθεση για την χρυσή τομή.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ένα σημείο που δείχνει να έχει φέρει σε καλό επίπεδο την υπόθεση της μεταγραφής του Πέταρ Στάνιτς. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η διαφορά του Ολυμπιακού με τη Λουντογκόρετς - όπου ανήκει ο παίκτης - έχει μειωθεί αισθητά.

Η διαφορά που υπάρχει υπολογίζεται περίπου στο 1.5 εκατ. ευρώ. Μία διαφορά που με βάση την διάθεση των 2 συλλόγων δεν δείχνει ότι θα αποτελέσει εμπόδιο και διαφαίνεται πώς θα βρεθεί εν τέλει η χρυσή τομή για να κλείσει ο Σέρβος διεθνής, που κυρίως είναι δεκάρι αλλά παίζει σε σχεδόν όλες τις θέσεις της επίθεσης και ενώ έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα και ως οκτάρι. Στα 24 του χρόνια ο Στάνιτς προέρχεται από μία ιδιαίτερα καλή χρονιά, γεγονός που οδήγησε στο να έχει μεγάλη ζήτηση από ευρωπαϊκές ομάδες.

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@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο site της Λουντογκόρετς
     

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