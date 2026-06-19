Μπιανκόν: Ολυμπιακός - Το «αντίο» των Πειραιωτών
Ο Τζουλιάν Μπιανκόν με κάθε επισημότητα αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι με ανάρτηση τους ευχαρίστησαν και αποχαιρέτησαν τον Γάλλο αμυντικό, ο οποίος θα μετακομίσει στο Βέλγιο, για χάρη της Άντερλεχτ, η οποία έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.
Ο ύψους 1,87μ. στόπερ, ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνίζεται και ως δεξί μπακ, προέρχεται από σεζόν με 27 εμφανίσεις και δύο γκολ, ενώ αγωνίζεται στο λιμάνι εδώ και μια τριετία, ήτοι από το 2023.
Με τα ερυθρόλευκα έχει πανηγυρίσει το περσινό νταμπλ, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που σηκώσει το Conference League, όμως δεν ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα.
Η ανάρτηση του Ολυμπιακού για τον Μπιανκόν
«Τζουλιάν σε ευχαριστούμε για όλα!».
Τζουλιάν σε ευχαριστούμε για όλα! / Thank you for everything @g_biancone! 🔴⚪️🙏🏻#Olympiacos #ThankYou #Biancone pic.twitter.com/8OAncTDdVa— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 19, 2026
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