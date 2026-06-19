Πάμπλο Μαφέο: Η... πέρλα που έμαθε να ζει με το «sin miedo»
Μία πέρλα για τον Ολυμπιακό. Έτσι τον φώναζαν. «La perla Montilivi» ήταν το παρατσούκλι του όταν έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη Τζιρόνα έχοντας παραχωρηθεί ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Σίτι. Όλα έμοιαζαν ιδανικά για εκείνον. Το μέλλον έδειχνε λαμπρό όμως ήδη είχε προσπεράσει την πρώτη δυσκολία της ζωής του με την προσαρμογή του στην Αγγλία.
Ανέβηκε... βουνό στη Γερμανία, έπεσε ξανά στην «παγίδα» των δανεισμών αλλά βρήκε την Ιθάκη του στη Μαγιόρκα. Εκεί όπου έζησε τη δεύτερη νιότη του, εκεί που συστήθηκε ξανά στον κόσμο της Ευρώπης για να πάρει τον δρόμο για το... λιμάνι. Για την ομάδα που μετά το 2020 συνδέεται συνεχώς στο μεταγραφικό προσκήνιο.
Στα 28 του χρόνια, ο Πάμπλο Μαφέο φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού για να αντικαταστήσει τον Κοστίνια στο δεξί άκρο της άμυνας και το Gazzetta παίρνει την ευκαιρία να σας στήσει έναν από τους σκληρούς αμυντικούς του ισπανικού πρωτάθλημα, τον δυσκολότερο αντίπαλο του Λιονέλ Μέσι και ένα παιδί που είχε πάντα άγνοια κινδύνου.
Ιταλός μπαμπάς, μαμά από την Αργεντινή και κανείς δεν ήξερε από μπάλα...
Τόσο ο Πάμπλο Μαφέο όσο και ο αδερφός του, Βίκτορ, ακολούθησαν τον δρόμο του επαγγελματικού ποδόσφαιρο, παρότι οι γονείς τους δεν είχαν καμία ιδέα από το άθλημα. Ο μπαμπάς από τη μία ήταν εκπρόσωπος παιχνιδιών για παιδιά και από την άλλη η μαμά ήταν κτηνίατρος με δικό της ιατρείο στη Βαρκελώνη.
Εκτός από αυτό, ο Μαφέο είχε από την πρώτη στιγμή που άνοιξε τα μάτια του, τρεις εθνικότητες στα χέρια του. Ο μπαμπάς ήταν από την Ιταλία και είχε μετακομίσει στην Ισπανία για μία καλύτερη επαγγελματική ζωή, όπου γνώρισε τη μητέρα του Πάμπλο που έχει καταγωγή από την Αργεντινή και έμενε εκεί μόνιμα.
Από νεαρή ηλικία, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού έδειχνε την τρέλα που είχε με το ποδόσφαιρο, κάνοντας τον μπαμπά ενός φίλου του να τον γράψει στην τοπική ακαδημία της περιοχής Σαντ Γιόαν Ντέσπι, χωρίς οι γονείς του να ξέρουν πολλά γύρω από αυτό.
Όμως ο μικρός Μαφέο είχε ξεκινήσει να ξεδιπλώνει το ταλέντο του σε τέτοια βαθμό, που έκανε την Εσπανιόλ να του προσφέρει μία θέση στη δική της ακαδημία.
Η αλλαγή θέσης στην Εσπανιόλ και η επική απάντηση των γονιών του μετά την πρόταση της Μάντσεστερ Σίτι
Μέχρι να προωθηθεί στην Κ15, ο Μαφέο έπαιζε στην επίθεση και ήταν αρχικά φορ ενώ έπειτα μετακινήθηκε στα φτερά λόγω της ταχύτητας και του ύψους του. Εν τέλει, πριν ανέβει στην Κ16, ο προπονητής της ισπανικής ομάδας τον τοποθέτησε ως ακραίο μπακ στη δεξιά πτέρυγα, δίνοντας την ιδιότητα να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να συμμετέχει στις επιθέσεις της ομάδας.
Αυτή η αλλαγή έμελλε να είναι καθοριστική για το μέλλον του 15χρονου Μαφέο καθώς μέσα σε έναν χρόνο, προσέλκυσε το ενδιαφέρον από αρκετούς σκάουτ, μεταξύ αυτών και της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία είχε εντυπωσιαστεί με τον τρόπο που αγωνιζόταν ο νεαρός αμυντικός παρότι έπαιζε μέχρι και με τρία χρόνια μεγαλύτερους του.
Μετά από μία δεκαετία στην ακαδημία της Εσπανιόλ, ο Μαφέο μετακόμισε μόνιμα στους «πολίτες» με τον Πατρίκ Βιεϊρά να είναι ο άνθρωπος που ζήτησε θερμά την απόκτησή του όντας προπονητής των Νέων της αγγλικής ομάδας. Μαζί με εκείνον πήγαν και οι γονείς του το πρώτο διάστημα όμως δεν γινόταν να μείνουν μόνιμα.
Όταν έμαθαν για την πρόταση της Μάντσεστερ Σίτι, η απάντησή τους δεν γινόταν να γίνει κάτι λιγότερο από viral. «Πάμπλο, κάνει ότι θέλεις». Άλλοι γονείς θα πετούσαν στα... σύννεφα, άλλοι θα σκέφτονταν ήδη το μέλλον αλλά εκείνοι δεν είχαν ιδέα περί τίνος πρόκειται.
Η δύσκολη αρχή, η απίθανα ατάκα στον Ζαμπαλέτα, το όνειρο-ζωής στο Ολντ Τράφορντ!
«Είχα σκεφτεί να τα παρατήσω και για γυρίσω στην Ισπανία», είχε παραδεχθεί ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξη του. Ο Μαφέο δεν ήξερε καθόλου αγγλικά όταν μετακόμισε στη Μάντσεστερ Σίτι και μόλις οι γονείς του έφυγαν, ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε δύο βασικά πράγματα να κάνει.
Να ανεβάσει την ένταση στις προπονήσεις ώστε να μπει στο επίπεδο των υπολοίπων και εκτός αγωνιστικού χώρου, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Αρχικά έμεινε σε αγγλική οικογένεια καθώς η Σίτι δεν είχε δημιουργήσει ακόμα αρκετούς ξενώνες για τα παιδιά του εξωτερικού ενώ την ίδια στιγμή, έπρεπε να μάθει τη γλώσσα.
Αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες με την απουσία της πραγματικής οικογένειας του να είναι το βασικό του πρόβλημα. Ποτέ δεν κατάφερε να το συνηθίσει. Ακόμα και όταν τον ρωτούσαν για το μέλλον, εκείνος απαντούσε ότι θα ήθελε να έχει αρχικά μαζί την οικογένεια του αντί να αναφερθεί σε ζωή με αμάξια, λούσα και χρήματα.
Με την έλευση του Πεπ Γκουαρντιόλα, τόσο ο Μαφέο όσο και ο Γκαρθία ανέβηκαν στην πρώτη ομάδα για προπονήσεις καθώς ήταν δύο περιπτώσεις που έκαναν τη διαφορά στους νέους. Εκεί ο Αργεντινός ακραίος μπακ συνάντησε τεράστιους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια αλλά κόλλησε περισσότερο με τον Πάμπλο Ζαμπαλέτα.
Συνονόματος, από Αργεντινή και εκείνος και στην ίδια θέση. Ήταν σαν... πατέρας του για να μάθει τη θέση και του είχε πει την επική ατάκα: «Σε έβλεπα στο Μουντζούικ όταν έπαιζες στην Εσπανιόλ». Ο Μαφέο μιλούσε για τις χρονιές 2005 με 2008 όταν ο διεθνής αμυντικός ήταν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστής της ισπανικής ομάδας πριν πουληθεί αντί 9 εκατ. ευρώ στη Μάντσεστερ Σίτι.
Η αντίδραση του Ζαμπαλέτα ήταν απίθανη καθώς του είπε ότι αισθάνεται «γέρος» που το ακούει, μιας και ο νεαρός μπακ ήταν μόλις 8 με 11 ετών εκείνη την περίοδο. Τι και αν έπαιξε σε μόλις τρία ματς με την πρώτη ομάδα της Σίτι;
Ο Μαφέο πρόλαβε να ζήσει μοναδικές στιγμές αφού έπαιξε σε δύο ματς Champions League και στο σπουδαίο ντέρμπι του Μάντσεστερ απέναντι στη Γιουνάιτεντ για το FA Cup.
Με τον αριθμό «50» στην πλάτη και σε ηλικία μόλις 19 ετών, ο Μαφέο αντιμετώπισε υπό των προβολών του Ολντ Τράφορντ την ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο που είχε τότε παίκτες όπως ο Μάτα, ο Ράσφορντ, ο Πογκμπά και ο Ιμπραϊμοβιτς, ζώντας το δικό του όνειρο.
Μπορεί μία ομάδα να αγαπήσει έναν δανεικό;
Ούτε μία, ούτε δύο αλλά τρεις φορές ο Πάμπλο Μαφέο παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη Τζιρόνα. Η πρώτη φορά ήταν για έξι μήνες τη σεζόν 2015/16, η δεύτερη για ολόκληρη τη χρονιά τη σεζόν 2016/17 και η τρίτη τη σεζόν 2017/18. Σε αυτή την τριετία, ο Μαφέο εξελίχθηκε σε ένα από τα καλύτερα ακραία μπακ της Ισπανίας, εντυπωσιάζοντας με τις εμφανίσεις του.
Ωστόσο, παρότι ήταν τόσο καλό, ούτε η Τζιρόνα ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του, ούτε η Μάντσεστερ Σίτι του έδωσε ευκαιρία στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Αντιθέτως, η Στουτγκάρδη ήταν εκείνη που τον αγόρασε από τους «πολίτες», βγάζοντας από τα ταμεία της το ποσό των 9 εκατ. ευρώ, βάζοντας τέλος στο σερί των δανεισμών προς την Τζιρόνα.
Τουλάχιστον προσωρινά, αφού έναν χρόνο μετά ο ποδοσφαιριστής επέστρεψε για τέταρτη φορά, ξανά με δανεισμό (!). Όμως τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά όσο στην αρχή και για αυτό πάρθηκε η απόφαση να επιστρέψει στη Στουτγκάρδη, από την οποία έφυγε ξανά δανεικός στην Ουέσκα. Και τώρα η ερώτηση είναι απλή. Γίνεται να αγαπήσεις έναν... δανεικό;
Και όμως στην περίπτωση της Τζιρόνα γίνεται. «Το μαργαριτάρι του Μοντιλίβι» τον έλεγαν οι οπαδοί και ας μην έμεινε ποτέ ως κανονική μεταγραφή στην ισπανική ομάδα. Η σύνδεση των δύο ομάδων ήταν πιο δυνατή από ότι φαίνεται.
Πώς το «να είσαι πάνω στον Μέσι σαν... γραμματόσημο» έγινε κυριολεξία!
«Ο Πάμπλο Μαφέο, όταν ήταν στην Τζιρόνα, ήταν ο πιο δύσκολος αμυντικός που έχω αντιμετωπίσει. Ποτέ δεν ήμουν από τους παίκτες που παραπονιούνται. Πιστεύω ότι η σωματική επαφή είναι μέρος του ποδοσφαίρου».
Αυτή η ατάκα θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό του Μαφέο. Ήταν το 2020 όταν ο Λιονέλ Μέσι ρωτήθηκε από τη DAZN για το ποιος ήταν ο σκληρός αντίπαλος που είχε αντιμετωπίσει και ο Αργεντινός ακραίος μπακ ήταν η απάντηση του ίδιου, εξηγώντας με τα παραπάνω λόγια.
Πάμε στο 2017, στην τελευταία χρονιά του Μαφέο στη Τζιρόνα πριν πάρει μεταγραφή στην Στουτγκάρδη και σε ηλικία 20 ετών, κλήθηκε από τον προπονητή του να «σβήσει» τον Λιονέλ Μέσι. Ο Πάμπλο Μασίν ήταν εκείνος που του έδωσε την οδηγία «να είσαι πάνω στον Μέσι σαν... γραμματόσημο» και εκείνος το εφάρμοσε στο 100%.
Μάλιστα, είχε θυμηθεί και μία απίστευτη ιστορία σχετικά με αυτό: «Ήταν πολύ ξεχωριστό για μένα να βρίσκομαι κοντά στον καλύτερο παίκτη στην ιστορία και στη συνέχεια να μοιράζομαι τα αποδυτήρια μαζί του κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (με την Αργεντινή). Αλλά θυμάμαι ότι ήμουν στο δωμάτιο με τον Αλέις Γκαρθία το ίδιο απόγευμα, ξυπνήσαμε από τον υπνάκο μας και του είπα: "Ουάου, σήμερα θα πρέπει να δουλέψω σκληρά και αυτό θα με εξαντλήσει".
Με κοίταξε και είπε: "Ναι, αδερφέ, θα σε εξαντλήσει". Τώρα που το θυμάμαι, έχουν περάσει χρόνια και είναι κάτι που θα θυμάμαι πάντα, γιατί είναι τιμή που ο Μασίν σκέφτηκε να το κάνω αυτό. Είμαι ευγνώμων».
Οι δυσκολίες στη Γερμανία και η κίνηση της Μαγιόρκα που δεν έκανε η Τζιρόνα
Τίποτα δεν ήταν... ρόδινα για τον ίδιο. Όσο δυσκολεύτηκε στην αρχή στην Αγγλία, άλλο τόσο δυσκολεύτηκε στη Γερμανία αλλά εκεί τα πράγματα ήταν χειρότερα με τη Στουτγκάρδη. Η γερμανική ομάδα του επέβαλλε πρόστιμο επειδή έλειψε για την γέννηση της κόρης του, με τον ίδιο να χάνει τον εαυτό μέσα σε μία σεζόν που έμεινε εκεί.
Συγκεκριμένα είχε πει: «Πέρασα πολύ δύσκολα δύο χρόνια μετά τη Στουτγάρδη. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλεις, χάνεις την αυτοπεποίθησή σου. Μερικές φορές πρέπει να αφεθείς στα χέρια επαγγελματιών όπως ψυχολόγων και να περιβάλλεσαι από τους ανθρώπους σου. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, έχεις φίλους, αλλά όταν τα πράγματα είναι άσχημα, πρέπει να είναι εκεί για σένα. Στη Στουτγάρδη, ξεκινήσαμε πολύ άσχημα μετά από μια μεγάλη επένδυση.
Πλήρωσαν δέκα εκατομμύρια για μένα, αλλά δεν με υποδέχτηκαν καλά. Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, τους είπα ότι δεν θα ήμουν εκεί επειδή ήταν μια ξεχωριστή μέρα και είπαν ότι ήταν μια χαρά. Αλλά όταν έφτασα, με έβγαλαν εκτός και μου έβαλαν πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ. Το κλειδί για να έχεις καλή απόδοση είναι να είσαι σε καλή φόρμα και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ήξερα ότι είτε θα σκόραρα είτε θα κατέληγα με κούρεμα όταν θα έβαζα την μπάλα με κεφαλιά»
Έπαιξε σε μόλις εννιά ματς και μετά μπήκε σε νέο κύκλο δανεισμών με την Τζιρόνα αρχικά, την Ουέσκα στη συνέχεια και τέλος η Μαγιόρκα. Η τελευταία έκανε αυτό που δεν έκανες τέσσερις φορά η Τζιρόνα. Μετά από μία εξαιρετική σεζόν ως δανεικός, ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς του με τρία εκατ. ευρώ και έγινε μόνιμος κάτοικος Ισπανίας ξανά.
Μέσα σε αυτή την πενταετία, ο Μαφέο μέτρησε συνολικά 160 συμμετοχές με απολογισμό 5 γκολ και 15 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, πραγματοποιώντας τις καλύτερες χρονιές της καριέρας του.
Λάτρης της πυγμαχίας και το story πίσω από τα τατουάζ!
Εκτός από το ποδόσφαιρο, ο Πάμπλο Μαφέο ασχολείται ενεργά γενικότερα στον αθλητισμό με την πυγμαχία να είναι η αδυναμία του. Ουκ ολίγες φορές στον ελεύθερο του χρόνο, ο Αργεντινός μπακ ασχολείται με το συγκεκριμένο σπορ και το δείχνει και μέσω των social media, τα οποία είχε σκεφτεί να απενεργοποιήσει.
«Δεν με ενοχλεί αν τρεις ηλίθιοι μου λένε πράγματα. Νομίζω ότι ενοχλεί περισσότερο την οικογένειά μου. Απλώς έκλεισα τους λογαριασμούς μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή είδα ένα σχόλιο για την κόρη μου, και πριν τσιμπήσω το δόλωμα, θυμώσω, πω σε κάποιον να πάει στην κόλαση και μετά καταλήξω να είμαι ο νταής... σκέφτηκα, "Θα το κλείσω, είναι καλύτερα". Το χρησιμοποιούσα μόνο για να διαβάζω πράγματα. Δεν με επηρεάζει, αλλά φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο την οικογένειά μου. Τους έχω πει να μην το διαβάζουν, ότι είμαι καλά. Η ομάδα με έχει επίσης στηρίξει».
Η παραπάνω φράση είχε ειπωθεί μετά τις κόντρες που είχε με τον Βινίσιους στα ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και την επιθετική του στάση προς τον Κάρλο Αντσελότι, φέρνοντας έναν ξεσηκωμό στα social media, χωρίς να τα διατηρήσει κλειστά για μεγάλο διάστημα.
Τέλος, δεν γινόταν να μην κάνουμε μία αναφορά στα τατουάζ του. Ο Μαφέο είναι λάτρης και αυτό φαίνεται από τα δεκάδες που έχει κάνει στο σώμα του, όμως χωρίς να σημαίνει ότι το κάνει μόνο για... ομορφιά. Κάθε σχέδιο και κάθε τατού του 28χρονου ακραίου μπακ είναι και ένα.. αποτύπωμα από μία στιγμή ή ένα ταξίδι στη ζωή του με το «Sin Miedo» να αποτελεί σήμα κατατεθέν και σημαίνει «χωρίς φόβο».
Πλέον, ο Πάμπλο Μαφέο αποτελεί μέλος του Ολυμπιακού και έρχεται για να ενισχύσει το δεξί άκρο της άμυνας και να καλύψει το κενό του Κοστίνια που πήρε μεταγραφή στη Μπράιτον.