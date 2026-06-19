«Είχα σκεφτεί να τα παρατήσω και για γυρίσω στην Ισπανία», είχε παραδεχθεί ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξη του. Ο Μαφέο δεν ήξερε καθόλου αγγλικά όταν μετακόμισε στη Μάντσεστερ Σίτι και μόλις οι γονείς του έφυγαν, ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε δύο βασικά πράγματα να κάνει.

Να ανεβάσει την ένταση στις προπονήσεις ώστε να μπει στο επίπεδο των υπολοίπων και εκτός αγωνιστικού χώρου, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Αρχικά έμεινε σε αγγλική οικογένεια καθώς η Σίτι δεν είχε δημιουργήσει ακόμα αρκετούς ξενώνες για τα παιδιά του εξωτερικού ενώ την ίδια στιγμή, έπρεπε να μάθει τη γλώσσα.

Αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες με την απουσία της πραγματικής οικογένειας του να είναι το βασικό του πρόβλημα. Ποτέ δεν κατάφερε να το συνηθίσει. Ακόμα και όταν τον ρωτούσαν για το μέλλον, εκείνος απαντούσε ότι θα ήθελε να έχει αρχικά μαζί την οικογένεια του αντί να αναφερθεί σε ζωή με αμάξια, λούσα και χρήματα.

Με την έλευση του Πεπ Γκουαρντιόλα, τόσο ο Μαφέο όσο και ο Γκαρθία ανέβηκαν στην πρώτη ομάδα για προπονήσεις καθώς ήταν δύο περιπτώσεις που έκαναν τη διαφορά στους νέους. Εκεί ο Αργεντινός ακραίος μπακ συνάντησε τεράστιους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια αλλά κόλλησε περισσότερο με τον Πάμπλο Ζαμπαλέτα.

Συνονόματος, από Αργεντινή και εκείνος και στην ίδια θέση. Ήταν σαν... πατέρας του για να μάθει τη θέση και του είχε πει την επική ατάκα: «Σε έβλεπα στο Μουντζούικ όταν έπαιζες στην Εσπανιόλ». Ο Μαφέο μιλούσε για τις χρονιές 2005 με 2008 όταν ο διεθνής αμυντικός ήταν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστής της ισπανικής ομάδας πριν πουληθεί αντί 9 εκατ. ευρώ στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η αντίδραση του Ζαμπαλέτα ήταν απίθανη καθώς του είπε ότι αισθάνεται «γέρος» που το ακούει, μιας και ο νεαρός μπακ ήταν μόλις 8 με 11 ετών εκείνη την περίοδο. Τι και αν έπαιξε σε μόλις τρία ματς με την πρώτη ομάδα της Σίτι;

Ο Μαφέο πρόλαβε να ζήσει μοναδικές στιγμές αφού έπαιξε σε δύο ματς Champions League και στο σπουδαίο ντέρμπι του Μάντσεστερ απέναντι στη Γιουνάιτεντ για το FA Cup.

Με τον αριθμό «50» στην πλάτη και σε ηλικία μόλις 19 ετών, ο Μαφέο αντιμετώπισε υπό των προβολών του Ολντ Τράφορντ την ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο που είχε τότε παίκτες όπως ο Μάτα, ο Ράσφορντ, ο Πογκμπά και ο Ιμπραϊμοβιτς, ζώντας το δικό του όνειρο.