Ολυμπιακός - διαρκείας: Έσπασε το φράγμα των 20.000!
Και αυτό καθώς έσπασε το φράγμα των 20.000 εισιτηρίων διαρκείας στον Ολυμπιακό από τον κόσμο του, ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-2027). Μια ακόμη απόδειξη ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ανθρώπων. Σημειώνεται ότι απομένουν λιγότερα από 2.350 εισιτήρια διαρκείας προς διάθεση.
Θυμίζουμε πώς τώρα είναι σε εξέλιξη η 3η περίοδος διάθεσης των διαρκείας στον Ολυμπιακό - που ήδη σε επίπεδο διάθεσης είχαν πάει πολύ καλά στο προηγούμενο χρονικό διάστημα - αφορά στους νέους κάτοχους διαρκείας. Εκείνοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το διαρκείας τους με τις τιμές του 2ου πίνακα, όπως θα μπορείτε να τις δείτε πιο κάτω.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.