Η σύνδεση του συλλόγου του Ολυμπιακού με τους φιλάθλους του αποτυπώνεται για ακόμη μία φορά με εμφατικό τρόπο.

Και αυτό καθώς έσπασε το φράγμα των 20.000 εισιτηρίων διαρκείας στον Ολυμπιακό από τον κόσμο του, ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-2027). Μια ακόμη απόδειξη ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ανθρώπων. Σημειώνεται ότι απομένουν λιγότερα από 2.350 εισιτήρια διαρκείας προς διάθεση.

Θυμίζουμε πώς τώρα είναι σε εξέλιξη η 3η περίοδος διάθεσης των διαρκείας στον Ολυμπιακό - που ήδη σε επίπεδο διάθεσης είχαν πάει πολύ καλά στο προηγούμενο χρονικό διάστημα - αφορά στους νέους κάτοχους διαρκείας. Εκείνοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το διαρκείας τους με τις τιμές του 2ου πίνακα, όπως θα μπορείτε να τις δείτε πιο κάτω.



