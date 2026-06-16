Ολυμπιακός - διαρκείας: Άρχισε η 3η περίοδος διάθεσής τους

Ολυμπιακός - διαρκείας: Άρχισε η 3η περίοδος διάθεσής τους

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός - διαρκείας: Άρχισε η 3η περίοδος διάθεσής τους

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Άρχισε η 3η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας στον Ολυμπιακού, που είχε προγραμματιστεί για τις 14.00 (το μεσημέρι της Τρίτης).

Η 3η περίοδος διάθεσης των διαρκείας στον Ολυμπιακό - που ήδη σε επίπεδο διάθεσης έχουν πάει πολύ καλά στο προηγούμενο χρονικό διάστημα - αφορά στους νέους κάτοχους διαρκείας. Εκείνοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το διαρκείας τους με τις τιμές του 2ου πίνακα, όπως θα μπορείτε να τις δείτε πιο κάτω.

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Η ενημέρωση από τον Ολυμπιακό για αυτήν την περίοδο

Από την Τρίτη 16/06 στις 14:00 ξεκινάει η 3η περίοδος, στην οποία ισχύουν οι τιμές του 2ου πίνακα, ελευθερώνονται οι θέσεις και παύει το δικαίωμα ανανέωσης των περσινών κατόχων.

 

@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο site της ΠΑΕ Ολυμπιακός
     

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