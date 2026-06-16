Ολυμπιακός - διαρκείας: Άρχισε η 3η περίοδος διάθεσής τους
Η 3η περίοδος διάθεσης των διαρκείας στον Ολυμπιακό - που ήδη σε επίπεδο διάθεσης έχουν πάει πολύ καλά στο προηγούμενο χρονικό διάστημα - αφορά στους νέους κάτοχους διαρκείας. Εκείνοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το διαρκείας τους με τις τιμές του 2ου πίνακα, όπως θα μπορείτε να τις δείτε πιο κάτω.
Η ενημέρωση από τον Ολυμπιακό για αυτήν την περίοδο
Από την Τρίτη 16/06 στις 14:00 ξεκινάει η 3η περίοδος, στην οποία ισχύουν οι τιμές του 2ου πίνακα, ελευθερώνονται οι θέσεις και παύει το δικαίωμα ανανέωσης των περσινών κατόχων.
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