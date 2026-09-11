Έχει Γιουνάιτεντ - Σίτι και ο Μαρέσκα στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Είναι το χειρότερο, σας το υπόσχομαι!»
Ελληνικό... άρωμα είχε η συνέντευξη Τύπου του Έντσο Μαρέσκα με φόντο το ντέρμπι του Μάντσεστερ ανάμεσα στη Σίτι και τη Γιουνάιτεντ στο Old Trafford καθώς ο ίδιος αναφέρθηκε στο σπουδαίο ραντεβού του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
Συγκεκριμένα, σε μία ερώτηση των δημοσιογράφων, ο Ιταλός προπονητής στάθηκε στα διάφορα ντέρμπι που έχει αγωνιστεί ή έχει παρουσιαστεί ως προπονητής, ξεχωρίζοντας το παιχνίδι των «αιωνίων» στην Ελλάδα όταν έπαιξε με τη φανέλα των Πειραιωτών.
Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είναι το πιο δυνατό ντέρμπι που έχει συναντήσει και το τόνισε με κάθε τρόπο προς τους Άγγλους ρεπόρτερ που ήταν παρών στην αίθουσα.
«Έχω υπάρξει σε διάφορα ντέρμπι. Το χειρότερο ντέρμπι που έχω υπάρξει είναι το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Πραγματικά είναι ένα πολύ καυτό παιχνίδι. Υπάρχουν ιδιαίτερα παιχνίδια για τους οπαδούς, τους παίκτες, το τεχνικό σταφ. Είναι ξεχωριστό παιχνίδι για όλους».
🗣️ "The worst one is Olympiakos v Panathinaikos. I promise you that is very hot!"— BBC Sport Manchester (@BBCRMsport) September 11, 2026
How does Enzo Maresca feel the Manchester derby compares to others across Europe?
🔗 More here: https://t.co/LVv2Qg1Yw9#ManCity #MCFC #MUFC #BBCFootball pic.twitter.com/4zfxRIF2JR
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.