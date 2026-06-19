Η Καλαμάτα αποχαιρέτησε τέσσερις ποδοσφαιριστές, καθώς η «Μαύρη Θύελλα» ανακοίνωσε την αποδέσμευση των Κωτσόπουλο, Λυμπεράκη, Τάχατο και Καλογεράκη.

Αλλαγές στο ρόστερ της επόμενης σεζόν δρομολογεί η Καλαμάτα, η οποία ανακοίνωσε την αποχώρηση τεσσάρων ποδοσφαιριστών. Με την ΠΑΕ να ανακοινώνει το διαζύγιο με τους Κωνσταντίνο Κωτσόπουλο, Οδυσσέα Λυμπεράκη, Στάθη Τάχατο και Μανώλη Καλογεράκη.

Η είδηση έγινε γνωστή με ανακοίνωση της Καλαμάτας, που ευχαρίστησε και τους τέσσερις για την συνεισφορά τους στη «Μαύρη Θύελλα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Κωνσταντίνο Κωτσόπουλο, Οδυσσέα Λυμπεράκη, Στάθη Τάχατο και Μανώλη Καλογεράκη.

Τους ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους, την αγωνιστική τους παρουσία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα μας σε μια ιστορική σεζόν για τη Μαύρη Θύελλα.

Τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής τους πορείας».