Ο Λαζάρ Αμανί με ανάρτηση - κατάθεση ψυχής στο Instagram ευχαρίστησε την «οικογένεια» της Κηφισιάς που του επανέφερε το χαμόγελο και την επιθυμία να αγωνίζεται.

Ο Λαζάρ Αμανί είναι από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφές της Κηφισιάς επί ημερών Στέφανου Κοτσόλη, καθώς αποκτήθηκε ως ελεύθερος και έπειτα από μια εξαιρετική χρονιά έφερε έσοδα στο κλαμπ, αφού πουλήθηκε στη Σερκλ Μπριζ.

Ο Ιβοριανός χαφ με ανάρτηση - κατάθεση ψυχής ευχαρίστησε τον σύλλογο των Βορείων Προαστίων, καθώς όπως τόνισε: «Υποδεχτήκατε έναν παίκτη που ήταν πληγωμένος, απογοητευμένος, θυμωμένος και αηδιασμένος. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μου δώσατε πίσω το χαμόγελό μου, την επιθυμία μου να αγωνίζομαι και την ευκαιρία να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο».

Ο 28χρονος μέσος ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του και τους ανθρώπους της ομάδας, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον διοικητικό ηγέτη της Κηφισιάς, Χρήστο Πρίτσα, και στον μέχρι πρότινος προπονητή του, Σεμπάστιαν Λέτο.

Η ανάρτηση του Λαζάρ Αμανί

«Αγαπητή Κηφισιά,

Ήρθε η ώρα να πω αντίο.

Σας ευχαριστώ για αυτό το χαμόγελο. Υποδεχτήκατε έναν παίκτη που ήταν πληγωμένος, απογοητευμένος, θυμωμένος και αηδιασμένος. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μου δώσατε πίσω το χαμόγελό μου, την επιθυμία μου να αγωνίζομαι και την ευκαιρία να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο.

Ζήσαμε μια σεζόν γεμάτη σκαμπανεβάσματα, όμως παραμείναμε πάντα ενωμένοι, υποστηρικτικοί και μαζί.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, ο οποίος πάνω απ’ όλα είναι ένας υπέροχος άνθρωπος με μεγάλη καρδιά.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη διοίκηση, το προσωπικό για τη θερμή υποδοχή, τον προπονητή για την εμπιστοσύνη του και, τέλος, τους συμπαίκτες μου, που είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι.

Πέρασα μια υπέροχη χρονιά στην Κηφισιά, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Φεύγω με αξέχαστες αναμνήσεις και πολύτιμες φιλίες.

Θα μου λείψετε όλοι. Σας εύχομαι πολλά ακόμη χρόνια επιτυχιών, χαράς και επιτευγμάτων.

Καλή επιτυχία για το μέλλον.

Πάμε Κηφισιά!

Λαζάρ Αμανί».