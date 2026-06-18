Όπως ήταν αναμενόμενο, η Κηφισιά ανακοίνωσε την πώληση του Λαζάρ Αμανί στη Σερκλ Μπριζ.

Μετά από μια πολύ καλή σεζόν στα Βόρεια Προάστια ο Λαζάρ Αμανί επέστρεψε στο Βέλγιο. Όπως είχαμε αναφέρει, η Κηφισιά είχε πρόταση από τη Σερκλ Μπριζ για την πώληση του Ιβοριανού μέσου, ο οποίος επέλεξε να επιστρέψει στη δεύτερη πατρίδα του και χώρα που βρίσκονται η σύζυγος και τα παιδιά του, με το κλαμπ της Αττικής να ανακοινώνει την ολοκλήρωση του deal.

Ο 28χρονος μέσος έχει παίξει με μεγάλη επιτυχία στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στο Βέλγιο, έχοντας αγωνιστεί σε Έουπεν, Σαρλερουά, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Σταντάρ Λιέγης.

Το καλό του όνομα στη χώρα σε συνδυασμό με την εξαιρετική του σεζόν υπό τις οδηγίες του Σεμπάστιαν Λέτο έκανε την Σερκλ Μπριζ να τον αγοράσει. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο μέτρησε 33 εμφανίσεις, με 4 γκολ και 1 ασίστ.

Μετά την πώληση του Λαζάρ Αμανί και σε συνάρτηση τόσο με την αποχώρηση του Λούκας Βιγαφάνιες όσο και με το γεγονός πως το συμβόλαιο του Ρούμπεν Πέρεθ ολοκληρώνεται στις 30/6 η λογική λέει πως η Κηφισιά θα κινηθεί στην αγορά για δύο χαφ.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς για την πώληση του Αμανί

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την πώληση του Jean Thierry Lazare Amani στη Cercle Brugge KSV του Βελγίου.

Ο Jean Thierry Lazare Amani αποκτήθηκε το περσινό καλοκαίρι ως ελεύθερος, καταγράφοντας με την ομάδα μας 4 γκολ και 1 ασίστ σε 33 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην περσινή εξαιρετική πορεία της Κηφισιάς και ξεχωρίζοντας τόσο ως αθλητής όσο και ως ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και χαρακτήρας.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του.