Μπιανκόν: Ολυμπιακός - Στο Βέλγιο για να ολοκληρώσει η μεταγραφή στην Άντερλεχτ
Συνέχεια στις πωλήσεις για τον Ολυμπιακό καθώς ο Ζουλιάν Μπιανκόν είναι μία... ανάσα μακριά από τη μεταγραφή του στην Άντερλεχτ παρότι το προηγούμενο διάστημα ήταν ιδιαίτερα κοντά στη Λανς.
Ο Γάλλος στόπερ ταξίδεψε στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στις Βρυξέλλες προκειμένου να περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο με τον βελγικό σύλλογο.
Το ύψος της μεταγραφής φτάνει τα τρία εκατ. ευρώ ενώ στη συμφωνία με τους Πειραιώτες, με τον ίδιο να αποχωρεί από την Ελλάδα έπειτα από 2,5 χρόνια παρουσίας.
😜💬🟣 #RSCA https://t.co/m1sAu7qn4h pic.twitter.com/1w6Qj6khHI— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 19, 2026
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